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石門水庫水上媽祖遶境明舉行 還送免費搭船券

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
石門水庫年度盛事「媽祖遊湖遶境祈福活動」，明將與大溪百吉復興宮開漳聖王聖誕慶典共同舉行，此活動也是桃園市第3個公告直轄市民俗活動，預計有約40艘船舶組成壯觀船隊與媽祖同行。報系資料照
石門水庫年度盛事「媽祖遊湖遶境祈福活動」，明將與大溪百吉復興宮開漳聖王聖誕慶典共同舉行，此活動也是桃園市第3個公告直轄市民俗活動，預計有約40艘船舶組成壯觀船隊與媽祖同行。報系資料照

石門水庫年度盛事「媽祖遊湖遶境祈福活動」，明將與大溪百吉復興宮開漳聖王聖誕慶典共同舉行，此活動也是桃園市第3個公告直轄市民俗活動，預計有約40艘船舶組成壯觀船隊與媽祖同行，主辦單位於阿姆坪碼頭發放水上遶境活動200張免費搭船券，及至3月底止的搭船百元折價券，誠摯邀請民眾共襄盛舉。

百吉復興宮每年農曆二月初一日至二月初六日連日辦理開漳聖王慶典，其中農曆二月初三舉行石門水庫媽祖水上遶境。在石門水庫興建後，將原本陸域媽祖遶境儀式延伸至水域，見證地方居民在因應大型公共建設對生活環境造成重大改變之後，形成目前所見石門水庫水上迎媽祖儀式，反映地方歷史發展脈絡及信仰特色，是全台少見的水上遶境儀式。

石門水庫於民國1964年完工後，乘船遊湖成為熱門旅遊活動，遊艇業者遂將陸上遶境轉化為水上祈福，發展出獨特的在地水文化。今年桃園市政府將「大溪百吉復興宮開漳聖王慶典暨石門水庫媽祖水上遶境」正式登錄為桃園市民俗活動，並指定「復興宮管理委員會」及「桃園市渡船遊艇商業同業公會」為保存者，使其成為桃園市第3個公告的直轄市民俗活動。

明上午7時在石門水庫阿姆坪碼頭舉行祭祀儀式，現場除宗教儀式外，北水分署也配合舉辦水資源保育宣導，提醒民眾珍惜水資源、維護環境生態。因適逢連假期間，主辦單位於阿姆坪碼頭發放水上遶境活動200張免費搭船券（送完為止），及至3月底止的搭船百元折價券，誠摯邀請民眾共襄盛舉，感受結合信仰與自然景觀的獨特文化體驗。

石門水庫年度盛事「媽祖遊湖遶境祈福活動」，明將與大溪百吉復興宮開漳聖王聖誕慶典共同舉行，此活動也是桃園市第3個公告直轄市民俗活動，預計有約40艘船舶組成壯觀船隊與媽祖同行。圖／北水分署提供
石門水庫年度盛事「媽祖遊湖遶境祈福活動」，明將與大溪百吉復興宮開漳聖王聖誕慶典共同舉行，此活動也是桃園市第3個公告直轄市民俗活動，預計有約40艘船舶組成壯觀船隊與媽祖同行。圖／北水分署提供

媽祖 石門水庫 遶境

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