2026桃園市長選戰開打？張善政、王義川同場不同框

2026選戰開打？民進黨不分區立委王義川近日被自家桃園市議員點名正在布局桃園市長選戰，今早到八德三元宮參香，巧合與張善政同場不同框，2人一度距離不到10公尺，但各自與人交談，全程無互動。面對選舉敏感話題，王笑說離選舉還早，現階段任務是讓黨籍議員連任成功。

關於綠營推派桃園市長人選，坊間傳聞版本眾多，甚囂塵上，立委王義川、法務部次長黃世杰、總統府副秘書長張惇涵與何志偉都曾被點名，雖然人選未拍板，但地方希望參選之人要熟悉地方，與地方有連結。

王義川因洪翰申接勞動部長，遞補任不分區立委，2月初接中壢、平鎮為責任區，因過去曾任航空城公司董事長，目前也住在青埔，綠營基層也認同他與地方的連結。而王除了中壢、平鎮2立委責任區，也與桃園、龍潭和新屋議員提供聯合服務，也被視為替2026選戰鋪路。

八德三元宮今舉辦八德祈龜文化薪傳推廣活動，桃園市長張善政、議長邱奕勝、國民黨立委邱若華與綠委王義川等人都到場致意，而張、王2人互動也備受矚目；王雖說張是自己台大土木系的老師，不介意打招呼，但2人最後未有交集，王僅和邱奕勝握手寒暄。