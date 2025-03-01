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竹縣「青年節永續未來」系列結合竹苗資源 官網今上線

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
今年新竹縣青年節系列活動官網今天上線，圖為去年的活動照片。圖／新竹縣政府提供
今年新竹縣青年節系列活動官網今天上線，圖為去年的活動照片。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府教育局推出「青年永續未來」系列活動，活動官網https://gofuture.tw/今天上線，將結合竹竹苗3縣市的資源，3月起陸續展開青年永續限定活動、集章換好禮、線上串聯等，期望青年朋友實踐永續理念，發揮影響力，成為改變世界的行動者。

新竹縣長楊文科表示，青年是轉動城市重要的動能，而SDGs永續發展是全球重要議題，讓每個青年都能意識SDGs的重要性，並在日常生活中有實際行動，打造美好生活不是夢想，教育局特別在青年節這個月推出「青年節永續未來」系列活動，新竹市及苗栗縣政府也共同響應推出限定活動，民眾只要參加其中任2場並出示與現場活動名稱合照，就可獲價值200元的超商禮券。

新竹縣教育局表示，除了有豐富的青年永續活動外，教育局3月22日也將在遠東百貨竹北店7樓舉辦「青年永續未來主題日」，有手指偶DIY，讓你親手打造專屬人偶與台上互動，沉浸式體驗戲劇魅力；自然而然劇團《巡庄少年》以青年返鄉為題，帶大家探索地方故事，還有青春偶像男團「VERA」帶來青春熱血的舞台魅力，現場安排打卡抽好禮，有機會獲得超值獎品。

3月29日青年節當天加碼開啟線上串聯，邀民眾透過行動展現對環境保護與永續發展的支持，拍攝參與永續行動的照片，例如植樹、資源回收、節能減碳、環保淨灘、使用環保餐具等活動場景，並上傳至指定臉書貼文完成步驟，就有機會抽中好禮。

教育局長楊郡慈局長表示，「青春永續 GO FUTURE」不只是口號，更是行動，這次除新竹縣，更串聯新竹市及苗栗縣合力展現青年行動力，歡迎所有熱愛環保、關心未來的年輕人，一同來感受充滿創意與活力的永續盛會，相關活動資訊將在新竹縣政府教育局青年事務科粉專、青年節永續未來官網https://gofuture.tw/公布，歡迎大家一起為地球的未來努力。

新竹縣2025年青年節系列活動開跑，圖為去年網路假面OpenMic講座。圖／新竹縣政府提供
新竹縣2025年青年節系列活動開跑，圖為去年網路假面OpenMic講座。圖／新竹縣政府提供
2025年新竹縣青年節系列活動今天開跑，圖為去年青年節媒體識讀及反貪腐校園宣導講座在湖口高中推出。圖／新竹縣政府提供
2025年新竹縣青年節系列活動今天開跑，圖為去年青年節媒體識讀及反貪腐校園宣導講座在湖口高中推出。圖／新竹縣政府提供
新竹縣2025年青年節系列活動開跑，圖為去年網路假面OpenMic講座。圖／新竹縣政府提供
新竹縣2025年青年節系列活動開跑，圖為去年網路假面OpenMic講座。圖／新竹縣政府提供
新竹縣2025年青年節系列活動開跑，圖為去年網路假面OpenMic講座。圖／新竹縣政府提供
新竹縣2025年青年節系列活動開跑，圖為去年網路假面OpenMic講座。圖／新竹縣政府提供

新竹 永續 青年

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