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超搶手！白沙屯媽祖限量版祈福安撫奶嘴明天起發送
白沙屯媽祖沙鹿聯誼會有感於信眾對於媽祖婆的熱情，從2020年開始製作媽組奶嘴免費與信眾結緣。今年與去年ㄧ樣製作5000個白沙屯媽祖限量版祈福安撫奶嘴，明天3月2日上午9點至11點，將在白沙屯拱天宮香客大樓餐廳門口發放，歡迎大家一起分享這個好消息，讓更多小寶貝一起來跟白沙屯媽祖婆結緣。
白沙屯媽祖網路電視台長駱調彬說，近年來白沙屯媽祖沙鹿聯誼會製作的限量版祈福安撫奶嘴大受歡迎，每年都吸引全台信眾，發放當天ㄧ大早就前來拱天宮後方的香客餐廳大樓門口領取，把白沙屯媽祖婆的祝福帶回家，好讓小寶貝能平平安安的長大。
呼籲要來領取的信眾，在活動現場憑112至114年媽媽手冊（孕婦健康手冊）領取，發放方式「認冊不認人」，如果沒有時間來，可委託朋友代領，每個人一本手冊限領一個，依排隊順序領取，如提前發完就提前結束。
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