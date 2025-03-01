台電給力、中油加油 苗栗施情畫義連辦10年愛心不輟

苗栗縣「施情畫義˙千動愛心」美術特展及愛心活動今天上午閉幕，同時抽出給捐款善心人士的藝術創作，今年共333件作品參展，其中還有1件以競價方式決定得主。副縣長邱俐俐表示，她多年來在國會專注在爭取道路等硬體建設，施情畫義這項活動帶給大家的是溫暖的「心路」，感謝藝術家和捐款者的善心義舉。

今年有12個美術社團共187名藝術家參與，共募集333件各類美術作品參展，其中藝術家王佳彬的畫作「白雪皚皚」採競標，民眾只要捐助2000元至縣內幼安教養院、聖家啟智中心、華嚴啟能中心、廣愛教養院、明德教養院、苗栗創世清寒植物人安養院、新苗教養院等7間社福機構做愛心，就能收藏藝術家原創作品1件，由抽籤決定獲得的作品，今年募集的善款總數約67萬元。

「施情畫義」結合藝術創作及愛心，最初由中港溪地區的藝術家沙清華發起舉辦，縣府接手主辦迄今已10年，每年都有眾多美術、藝術社團的藝術工作者參與，中油、台電也提供經費贊助。

文觀局長林彥甫表示，施情畫義營造政府部門、贊助單位、藝術家、社福機構和捐款者的「五方共好」，除藝術家、善心人士投入，10年來在「台電給力」、「中油加油」的贊助下，使活動能長長久久推出。