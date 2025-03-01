解決暫置及火警 桃環保局評估蓋北區資收細部處理中心

桃園市環保局面對前年、今年虎頭山資源回收暫置場火警，正評估另外覓地，規畫封閉式北區資源回收細部處理中心，除了要徹底解決民怨，也計畫因應未來人口成長，減輕資收暫置與集中處理量的壓力。

虎頭山資收暫置場原本是垃圾掩埋場，位在虎頭山風景特定區，也是蘆竹、龜山、桃園區交界，下方緊鄰桃園區大檜稽15里人口密集區。掩埋場早已封閉，2002年8月闢建為環保公園，不過因為桃園區資收量大，市府在原來的掩埋場規畫資收暫置場，暫置桃園區的資收物，並向環保署（現環境部）爭取補助改善設施。

2023年虎頭山資收暫置場發生大火燒了26小時，市府再提改善計畫，連同啟用暫置場時的經費，前後總計投入約8000萬元改善資收暫置場，包括防火設施，不料今年2月4日再發生火警，雖然6小時內撲滅但仍民怨四起，甚至傳出市府為此換下環保局長。

環保局，桃園市目前只有一座資源回細部處理中心（南區，在平鎮），雖然還能負荷13區的回收量，但是中長期看，桃園市每年人口增加2、3萬人，有必要在北區也興建一個資收細部處理中心場域，以因應人口不斷增加的資收量；環保局人員不諱言火警會加速推動這項工作。

環保局說明，目前各行政區都有資收暫置場，幾乎只有在春節前因為資收量增加二、三倍，必須放在暫置場，不然會影響資收車搭配垃圾車的時間，也會加重清潔隊員的工作負荷。虎頭山資收暫置場只放桃園區的資收物，桃園區光設籍人口就有近47.6萬人，居全市各區，每到春節長假前，資收物一定會先往暫置場放，雖然已經把現場劃分為4個存放空間強化防火措施，今年2月火警只波及一個空間，但因為下方是大檜稽人口密之區，還是引來民眾抱怨。

2月的火警，讓環保局加速評估北區資收細部處理中心的覓地作業，希望在桃園、蘆竹、八德、龜山之間找到適中地點，讓包括大園區（偏南）的資收物都能直接往中心送，除了像春節前爆大量，否則不用暫放。環保局認為資收細部處理廠沒有垃圾的異味問題，需處理的汙水量也少，加上處理廠採用密封式設計，不至於遭到反對，不過還是會跟地方多溝通。

另外就是經費，環保局估計蓋北區資收細部處理中心要數億元，會與環境部溝通請中央支持，如果經費、民意溝通都順利，預估兩年可以完工及啟用。