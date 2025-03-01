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拉拉山櫻花綻放花期2周快把握 上巴陵接力陸續至3月中

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
適逢桃園北橫櫻花季期間，復興區下巴陵至中巴陵一帶，拉拉山遊客中心和中巴陵櫻木花道的昭和櫻花綻放中，預計花期再2周結束。圖／桃園市觀旅局提供
適逢桃園北橫櫻花季期間，復興區下巴陵至中巴陵一帶，拉拉山遊客中心和中巴陵櫻木花道的昭和櫻花綻放中，預計花期再2周結束。圖／桃園市觀旅局提供

228連假第2天仍有好天氣，適逢桃園北橫櫻花季期間，桃園市觀旅局長周柏吟表示，復興區下巴陵至中巴陵一帶，拉拉山遊客中心和中巴陵櫻木花道的昭和櫻花綻放中，預計花期再2周結束。而上巴陵地區各農場櫻花將陸續盛開。

連假期間拉拉山湧入來自各地的賞櫻車潮，據統計昨拉拉山地區湧入近1萬人上山賞花，遊客大讚拉拉山櫻花美景夢幻、櫻花伴山景，處處皆是拍照打卡熱點。

目前遊客中心及中巴陵櫻木花道花開8成，正值盛開，今年似乎因天氣較冷，花開的早，預計花期2周內結束，請民眾把握機會。

而上巴陵一帶的櫻花受到天氣影響，今年較晚綻放目前僅約3成，整體櫻花季將延後至3月中下旬。

下周末也將迎來櫻花勇士單車完騎認證，將從慈湖遊客中心出發，沿著壯麗的北橫公路，穿梭於山巒與櫻花盛景間，最終抵達拉拉山遊客中心，正值盛開，相信一路上將欣賞到櫻花的迷人美景，感受如畫春日的騎行樂趣。

周柏吟表示，除了上山賞櫻外，歡迎大家住上一晚，白天暢遊周邊的上巴陵觀景台與巴陵鐵塔，欣賞三龜戲水美景與群山環繞的大景，晚上滿天星斗伴您入眠，下山還可以順路去羅浮溫泉泡湯、義盛吊橋體驗電影賽德克•巴萊場景，或去小烏來天空步道與天空繩橋等景點，北橫公路景點豐富好玩，絕不無聊。

周柏吟提醒，各位準備上山賞櫻的朋友們，出遊前可先下載遊桃園APP掌握北橫公路交通狀況，提前規畫好行程，桃園北橫櫻花季歡迎您來打卡分享。

適逢桃園北橫櫻花季期間，復興區下巴陵至中巴陵一帶，拉拉山遊客中心和中巴陵櫻木花道的昭和櫻花綻放中，預計花期再2周結束。圖／桃園市觀旅局提供
適逢桃園北橫櫻花季期間，復興區下巴陵至中巴陵一帶，拉拉山遊客中心和中巴陵櫻木花道的昭和櫻花綻放中，預計花期再2周結束。圖／桃園市觀旅局提供
適逢桃園北橫櫻花季期間，復興區下巴陵至中巴陵一帶，拉拉山遊客中心和中巴陵櫻木花道的昭和櫻花綻放中，預計花期再2周結束。圖／桃園市觀旅局提供
適逢桃園北橫櫻花季期間，復興區下巴陵至中巴陵一帶，拉拉山遊客中心和中巴陵櫻木花道的昭和櫻花綻放中，預計花期再2周結束。圖／桃園市觀旅局提供
適逢桃園北橫櫻花季期間，復興區下巴陵至中巴陵一帶，拉拉山遊客中心和中巴陵櫻木花道的昭和櫻花綻放中，預計花期再2周結束。圖／桃園市觀旅局提供
適逢桃園北橫櫻花季期間，復興區下巴陵至中巴陵一帶，拉拉山遊客中心和中巴陵櫻木花道的昭和櫻花綻放中，預計花期再2周結束。圖／桃園市觀旅局提供

巴陵 拉拉山 櫻花 櫻花季

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