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桃園海砂屋自拆 最高補助20萬

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市政府增訂「高氯離子鋼筋混凝土建築物處理自治條例」，明定海砂屋使用與拆除標準，也給予屋主自拆獎勵（示意圖）。本報資料照片
桃園市政府增訂「高氯離子鋼筋混凝土建築物處理自治條例」，明定海砂屋使用與拆除標準，也給予屋主自拆獎勵（示意圖）。本報資料照片

桃園市推動防災都更，制定海砂屋處理自治條例，3月底正式上路；過去海砂屋僅有檢驗標準，無法要求遷出或拆除，條例上路後，可要求停用或限期拆除，違者可開罰單次最高6萬元。市府表示，目前列管的海砂屋有10案，已有3社區申請公辦都更，３月底舉辦說明會。

桃園市都市發展局指出，海砂屋過去只有認定標準，無停用或必須拆除規範，在缺乏法源依據的情況下，坍塌意外恐生憾事；高氯離子鋼筋混凝土建築物處理自治條例去年12月送議會審議通過，日前再獲行政院核定，條文明定房屋停用及拆除標準，所有權人有補強、防蝕等義務，除了觸法罰款，也鼓勵自拆，每戶補助最高20萬元。

市府表示，桃園目前列管的海砂屋共10案，均為集合住宅，以老舊公寓居多，總戶數逾百戶；市府推動重建，除了增訂自治條例管理，也祭出公辦都更、容積獎勵等防災都更專案，盼加速推動。

都發局表示，桃園區正光花園新城、龜山區光華、金峰等社區，都申請參與防災都更，目前已通過第一階段審查，預計3月29日舉辦正光花園的都更說明會。

議員黃家齊表示，民辦都更案常因建商與各住戶談的利益條件不一樣，造成住戶間彼此不信任，甚至撤回同意書，導致都更破局，市府推動公辦都更，值得肯定。

黃家齊說，正光花園新城已籌設更新會，但住戶不了解法規義務，加上屋況好壞不一，意見整合困難，直到市府協助，加上社區旁的警察宿舍重建社宅，施工品質讓住戶信任，都更同意比例才大幅提升。

桃園市建築管理處表示，目前自治條例尚未公布實施，列管房屋是否停用、搬離寬限期限等，有待法規上路後，由結構技師依個案評估，住戶不用過度擔心。

住宅管理處表示，其他海砂屋列管社區若是對防災都更有興趣，市府願意協助推動。

住戶 海砂屋 都更

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