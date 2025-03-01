地方采風／桃園百年大廟慈護宮 泥塑媽祖有典故

桃園市桃園區慈護宮是地方逾百年的信仰大廟，同時保有開基媽祖、鎮殿媽祖像，連同廟方3面百年匾額，都是難得的文化資產，而主委簡征潭去年上任後推動環保和維護健康，擲筊請示獲准將香爐從8座減至2座，也替廟方贏得不少好評。

簡征潭指出，鎮殿媽祖經專家鑑定，認證是少見的泥塑媽祖，而且是福州派名家林起鳳的雕塑，按照建廟時間推算，比林起鳳為大溪普濟堂雕塑的三聖恩主神像早15年。

只是泥塑媽祖因時間久遠需要修復，日後如果獲委員會支持，將請專家恢復原有樣貌，重現慈護宮重要的歷史里程碑。

簡征潭表示，福州派的媽祖雕像特點是高大，座椅扶手有龍頭，雙手會奏板做出向上天稟報姿態，此姿態稱為「朝天體」，而泥塑雕像更是罕見，目前只知3尊，除了慈護宮，另外2尊分別在苗栗獅頭山勸化堂和大溪福仁宮。

鑑定專家吳政男說，談到台灣各地的福州派媽祖像，就會想到林起鳳，慈護宮鎮殿媽祖就是他的手藝，這尊神像也絕對是慈護宮之寶。

另外，神像少見作者落款，主因是表達對神明的尊敬，但也有一說是落款者會折壽。

簡征潭說，不論是慈護宮、大溪普濟堂、獅頭山勸化堂或大溪福仁宮的泥塑神像，都有很高的文化資產價值，民眾參香除了祈求平安，也能多了解文化歷史背景，豐富自身涵養。