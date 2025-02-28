又出包…桃園平鎮運動公園水泥碎塊剝落 地方憂砸傷民眾

桃園市平鎮區平鎮運動公園啟用約1個月，卻連連出包，先是家長反映由具破損危險，且周邊亂停車，近日又被發現台66橋墩出現鋼筋碎塊，地方擔心砸傷使用公園民眾。桃園市工務局回應，已聯繫施工廠商立即封閉下方鞦韆區域；公路局北區養護工程分局中壢工務段回應，已納入今年度修復計畫內，目前橋梁結構無安全疑慮。

平鎮運動公園位於台66與國道1號橋下，近日被發現水泥石塊剝落，地方憂心不知道何時會掉落，造成孩童及遊客有安全疑慮，希望盡速改善。

工務局說，平鎮運動場上方水泥塊剝落情況，已聯繫施工廠商立即封閉下方鞦韆區域，並請平鎮區公所保全協助拍攝掉落情況，同時促請高公局處理後續橋梁問題。

中壢工務段表示，台66線混凝土表層剝落情形已有掌握，並已納入今年度修復計畫內，目前橋梁結構無安全疑慮。因橋下空間用地已移交桃園市政府，後續將與市府相關單位協調修復時程，以維護橋梁安全。

斥資近9000萬的平鎮運動公園，今年1月底啟用，怎料被發現草皮破損、盪鞦韆裂縫，且周邊違規停車、道路壅塞，遊戲民眾等停車大排長龍，甚至無法會車等情形，當時工務局就盡快修繕，而警方也加強疏導，怎料近期又發生水泥剝落情形。