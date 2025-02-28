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土地公生日前夕 送暖20餘年桃園慈善單位捐上萬斤米

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
中華齊善功德會寒冬送暖20餘年，今年擴大參與邀請更多團體一起行善，捐贈上萬斤白米給弱勢團體、低收入家庭，並辦理感恩餐會，邀請弱勢團體兒童參加。圖／謝美英提供
中華齊善功德會寒冬送暖20餘年，今年擴大參與邀請更多團體一起行善，捐贈上萬斤白米給弱勢團體、低收入家庭，並辦理感恩餐會，邀請弱勢團體兒童參加。圖／謝美英提供

中華齊善功德會寒冬送暖20餘年，今年擴大參與邀請更多團體一起行善，捐贈上萬斤白米給弱勢團體、低收入家庭，並辦理感恩餐會，邀請弱勢團體兒童參加。

桃園市議員謝美英應中華齊善功德會邀請，在228這天號召好友加入行善行列，今年參與寒冬送暖的單位有齊善寺聖善行義團、桃園市救難防災協會、社團法人台灣萌善根協會及許金屯文教基金會。

市議員謝美英說，許金屯文教基金會及社團法人台灣萌善根協會多年來投入公益，為社會、鄰里、校園默默付出，讓人感動，多年來，台灣各個角落，都有他們行善的足跡。

社團法人台灣萌善根協會成立以來，每年以專車愛心募米，透過送米、送物資，了解各單位的需求，協助資源整合，自2019年至今，受贈單位約計60個單位；此外，並有講座分享，鼓勵偏鄉孩子，讓他們獲得更多的力量。

20餘年來，齊善寺每年舉辦捐贈白米及物資，白米累計達35萬斤，受惠人數破萬人，每年尾牙或春酒，會請總舖師辦桌，並邀請受贈團體或捐輸單位餐敘，場面溫馨感人。

董事長許金屯表示，自己供奉濟公活佛，感受活佛慈悲，身為宗教團體一員，自認有責任、義務號召更多善心人士，宣揚志業共創、福田共植、功德共享的共同理念，發揮更大善的力量。

此外，中華齊善功德會，每年舉辦捐血活動，響應挽袖做公益，捐輸熱血。許金屯文教基金會從2008年開始，年年獎勵績優學生及幫助清寒學生完成學業。許董事長未來將推動成立「善財基金會」，結合今年即將興建完工的「善財禪寺」，擴大社會服務，結合善的力量，造福更多的人，更要做弱勢團體堅強的後盾。

中華齊善功德會寒冬送暖20餘年，今年擴大參與邀請更多團體一起行善，捐贈上萬斤白米給弱勢團體、低收入家庭，並辦理感恩餐會，邀請弱勢團體兒童參加。圖／謝美英提供
中華齊善功德會寒冬送暖20餘年，今年擴大參與邀請更多團體一起行善，捐贈上萬斤白米給弱勢團體、低收入家庭，並辦理感恩餐會，邀請弱勢團體兒童參加。圖／謝美英提供

公益 桃園 法人

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