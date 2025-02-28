桃園魯冰花邁入第8年擴大展區 目前花開3成花期至3月中

2025桃園魯冰花活動邁入第8年今起至3月7日，範圍涵蓋大北坑、三洽水社區及台灣客家茶文化館，今於桃園市龍潭區大北坑休閒農業區舉行，今年種植面積約12公頃，並首度將客家茶文化館也納入。不過今年冬季寒冷，因此花開較晚，目前僅產業園區花盛開，其餘展區僅2至3成，預計下周盛開，花期可至3月中。

龍潭的魯冰花遠近馳名，魯冰花花苞生長期需要先冷後熱，天氣一熱就會開花，但今年一直都偏冷，所以目前僅有產業園區花況盛開，其餘區域則至2至3成，不過預計下周會是花況最好，陸續盛開至3月中。

桃園市長張善政今出席開幕典禮表示，大家最期待的魯冰花季活動展開，除了在龍潭客庄外盛開外，透過龍潭有名的文學作家鍾肇政筆下，後來更改編成電影與歌曲，使魯冰花成為龍潭及客家文化的重要象徵。歡迎遊客趁春暖花開時節且適逢連假，魯冰花開始綻放，不要錯過這個機會，到龍潭欣賞12公頃的花區。

客委會常務副主委范佐銘說，感謝鍾肇政寫出風靡一時的魯冰花，讓魯冰花能被更多人認識，扮演客家文化重要象徵，魯冰花季也成為桃園年度盛事，而客家文化的傳承，語言扮演著關鍵的角色，期許藉由花季活動促進客語及文化持續傳承，並推動在地觀光發展。

本次以「花漾茶山，春遊賞花」為主題，活動規畫生活、產業、客家、米食及茶文化5大主題園區，結合客家音樂展演、擂茶體驗、客家米食展、親子闖關遊戲等多元活動，且今年特別與在地社區及創生團隊合作推出6條魯冰花主題小旅行，透過遊程帶領民眾體驗客庄風情。

桃園市客家局表示，為讓遊客便利前往賞花，今日起至3月2日提供免費接駁車，民眾可自龍潭運動公園及楊梅火車站後站搭乘前往大北坑展區，並轉乘至客茶館展區及各園區。