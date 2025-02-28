竹縣美術館興建工程公開競圖 5強入圍名單今天揭曉

新竹縣美術館興建工程公開競圖，2月27日經第一階段評選，今天公布5家入圍團隊，縣府期許4月底決選，能為新竹縣催生一個極具代表性的場館設計作品，未來成為新竹縣文化新地標。

新竹縣政府指出，入圍團隊不乏與國際團隊合作設計的提案，入圍名單依投標編號順序，分別是戴育澤建築師事務所（協力團隊隈研吾建築都市設計事務所）、竹間聯合建築師事務所、十彥建築師事務所（協力團隊Steven Holl Architects）、郭旭原聯合建築師事務所、張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所。

新竹縣長楊文科指出，新竹縣美術館新館的定位將以「科技藝術」為主，也將是「藝文尖端發射器」，並與文化局內的美術館共同組成綜合藝術文化平台，既保留傳統藝術精髓，又融入當代科技藝術，這座美術館的興建，將為新竹縣的文化建設帶來嶄新風貌，成為吸引國內外藝術愛好者的重要場所。

新竹縣政府為期待與優秀建築師團隊合作，本次新竹縣美術館特別採二階段公開競圖方式辦理，並祭出高額獎金，吸引了來自全國的頂尖建築團隊爭相參與。

縣府指出，第一階段評選為整體建築設計概念、場域設計意象構想、空間規劃與動線配置、永續性設計構想等；評選委員昨天一早進入建築基地場勘，後續針對所有投標廠商的設計構想、圖說逐一審視，最終選出5家入圍團隊；第二階段評選將於4月29日至30日進行，屆時5家入圍團隊將簡報設計方案，會是一場充滿創意與美感的競圖盛會。

文化局長朱淑敏表示，美術館工程預計建造費用約為17億4600萬元，總設計費為1億1300萬元，希望徵選到優秀建築團隊規劃設計，貢獻給縣民具國際水準的精彩作品。 入圍建築團隊資訊可參見競圖網站。