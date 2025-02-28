快訊

花旗出大包！誤匯81兆美元給客戶靠他才攔下 執行長險遭下台

張蘭宣戰、汪小菲出手 S媽心碎回應「搶什麼隨便他」

竹縣美術館興建工程公開競圖 5強入圍名單今天揭曉

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
新竹縣美術館興建工程公開競圖，2月27日第一階段評選完成，縣府今天公布5家入圍團隊名單。記者胡蓬生／攝影
新竹縣美術館興建工程公開競圖，2月27日第一階段評選完成，縣府今天公布5家入圍團隊名單。記者胡蓬生／攝影

新竹縣美術館興建工程公開競圖，2月27日經第一階段評選，今天公布5家入圍團隊，縣府期許4月底決選，能為新竹縣催生一個極具代表性的場館設計作品，未來成為新竹縣文化新地標。

新竹縣政府指出，入圍團隊不乏與國際團隊合作設計的提案，入圍名單依投標編號順序，分別是戴育澤建築師事務所（協力團隊隈研吾建築都市設計事務所）、竹間聯合建築師事務所、十彥建築師事務所（協力團隊Steven Holl Architects）、郭旭原聯合建築師事務所、張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所。

新竹縣長楊文科指出，新竹縣美術館新館的定位將以「科技藝術」為主，也將是「藝文尖端發射器」，並與文化局內的美術館共同組成綜合藝術文化平台，既保留傳統藝術精髓，又融入當代科技藝術，這座美術館的興建，將為新竹縣的文化建設帶來嶄新風貌，成為吸引國內外藝術愛好者的重要場所。

新竹縣政府為期待與優秀建築師團隊合作，本次新竹縣美術館特別採二階段公開競圖方式辦理，並祭出高額獎金，吸引了來自全國的頂尖建築團隊爭相參與。

縣府指出，第一階段評選為整體建築設計概念、場域設計意象構想、空間規劃與動線配置、永續性設計構想等；評選委員昨天一早進入建築基地場勘，後續針對所有投標廠商的設計構想、圖說逐一審視，最終選出5家入圍團隊；第二階段評選將於4月29日至30日進行，屆時5家入圍團隊將簡報設計方案，會是一場充滿創意與美感的競圖盛會。

文化局長朱淑敏表示，美術館工程預計建造費用約為17億4600萬元，總設計費為1億1300萬元，希望徵選到優秀建築團隊規劃設計，貢獻給縣民具國際水準的精彩作品。 入圍建築團隊資訊可參見競圖網站

新竹縣美術館興建工程公開競圖，2月27日第一階段評選完成，今天公布5家入圍團隊名單。圖／新竹縣政府提供
新竹縣美術館興建工程公開競圖，2月27日第一階段評選完成，今天公布5家入圍團隊名單。圖／新竹縣政府提供
新竹縣美術館興建工程公開競圖，2月27日第一階段評選完成，今天公布5家入圍團隊名單。圖／新竹縣政府提供
新竹縣美術館興建工程公開競圖，2月27日第一階段評選完成，今天公布5家入圍團隊名單。圖／新竹縣政府提供

團隊 建築師

延伸閱讀

台中綠美圖年底啟用 盧秀燕盼成為世界偉大文化建設

新竹縣市農會賄選...前金加後謝「1票30萬」 5名被告交保

台灣最缺人的職業是「館長」？南北三大美術館館長竟都代理

桃機新竹縣特展 向國際旅客展現客庄四季文化魅力

相關新聞

竹縣美術館興建工程公開競圖 5強入圍名單今天揭曉

新竹縣美術館興建工程公開競圖，2月27日經第一階段評選，今天公布5家入圍團隊，縣府期許4月底決選，能為新竹縣催生一個極具...

影／苗栗明德水庫永春宮老舊吊橋使用半世紀 今起封閉

苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮私有老舊吊橋已建造50年，基於保護遊客安全考量，永春宮上午「封橋」，未來遊客必須改道行駛由環湖...

桃園捷運綠線站名有「中正」 永和社大：威權時代影子充斥生活

今為228紀念日，新北市永和社大公民課程學員於中壢區舉辦工作坊，以桃園綠線站名出現中正二字及慈湖走讀活動，帶領民眾了解2...

桃園海砂屋自治條例3月底上路 鼓勵自拆補助最高20萬

桃園推動防災都更，增訂「高氯離子鋼筋混凝土建築物(俗稱海砂屋)處理自治條例」獲行政院核定，預計3月底實施，未來對海砂屋將...

新竹棒球場挖出飲料瓶 打臉護航民代

新竹市政府開挖移除新竹棒球場過載覆土，在外野挖出營建廢棄物及廢寶特瓶爆發爭議，檢調介入調查，市議會新聯線政團昨天現勘，發...

竹東天坑驚悚畫面曝！百萬轎車被吸入洞中 裂縫深1樓高

新竹縣竹東鎮長春路三段一處知名素食餐廳大樓前空地，今天下午2時許突然裂出天坑，附近監視器拍下驚悚一瞬間，只見原本用作庭園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。