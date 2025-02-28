影／苗栗明德水庫永春宮老舊吊橋使用半世紀 今起封閉

苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮私有老舊吊橋已建造50年，基於保護遊客安全考量，永春宮上午「封橋」，未來遊客必須改道行駛由環湖橋前往；縣府已向客委會提報5700多萬元的改善計畫，爭取汰換吊橋鋼索、抗風索及橋板等，希望能獲核定補助，提升安全與觀光發展。

永春宮主委羅時寬、頭屋鄉長徐鑫榮及地方人士，上午10點在126線道路旁的觀景平台祭拜「橋神」後，工作人員拉起鐵鍊，封閉前往吊橋的通道，吊橋入口也圍籬封閉，50年來提供遊客、信徒穿越吊橋的影像就此停格。

羅時寬表示，永春宮位於水庫的海棠島，1975年興建至今已50年，吊橋老舊，但公部門一直未協助維修改善，廟方擔心吊橋纜索金屬疲勞及木板腐蝕，對遊客有安全顧慮，因此決定封橋不再開放通行。

永春宮主祀「三恩主」關聖帝君、孚佑帝君、司命真君，永春宮是明德水庫的一大觀光景點，但豐水期就成了孤島，1975年廟方斥資70多萬元興建吊橋，中油公司並贊助鋼纜，終於完成，因吊橋老舊不能安全使用，廟方希望中央能協助建新橋，未來也樂於將吊橋交由公部門管理維護。