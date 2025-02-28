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影／苗栗明德水庫永春宮老舊吊橋使用半世紀 今起封閉

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
明德水庫永春宮私有的老舊吊橋已建造50年，永春宮基於保護遊客安全考量，上午「封橋」。記者胡蓬生／攝影
明德水庫永春宮私有的老舊吊橋已建造50年，永春宮基於保護遊客安全考量，上午「封橋」。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮私有老舊吊橋已建造50年，基於保護遊客安全考量，永春宮上午「封橋」，未來遊客必須改道行駛由環湖橋前往；縣府已向客委會提報5700多萬元的改善計畫，爭取汰換吊橋鋼索、抗風索及橋板等，希望能獲核定補助，提升安全與觀光發展。

永春宮主委羅時寬、頭屋鄉長徐鑫榮及地方人士，上午10點在126線道路旁的觀景平台祭拜「橋神」後，工作人員拉起鐵鍊，封閉前往吊橋的通道，吊橋入口也圍籬封閉，50年來提供遊客、信徒穿越吊橋的影像就此停格。

羅時寬表示，永春宮位於水庫的海棠島，1975年興建至今已50年，吊橋老舊，但公部門一直未協助維修改善，廟方擔心吊橋纜索金屬疲勞及木板腐蝕，對遊客有安全顧慮，因此決定封橋不再開放通行。

永春宮主祀「三恩主」關聖帝君、孚佑帝君、司命真君，永春宮是明德水庫的一大觀光景點，但豐水期就成了孤島，1975年廟方斥資70多萬元興建吊橋，中油公司並贊助鋼纜，終於完成，因吊橋老舊不能安全使用，廟方希望中央能協助建新橋，未來也樂於將吊橋交由公部門管理維護。

鑒於去年底嘉義縣阿里山福美吊橋景觀平台發生木棧道斷裂釀災意外，廟方決定封橋，縣府文化觀光局並向客委會提報5700多萬元改善計畫，爭取汰換吊橋鋼索、抗風索及橋板等，盼中央能核定補助，提升遊客安全並持續帶動觀光發展。

明德水庫永春宮私有的老舊吊橋已建造50年，永春宮基於保護遊客安全考量，上午「封橋」。記者胡蓬生／攝影
明德水庫永春宮私有的老舊吊橋已建造50年，永春宮基於保護遊客安全考量，上午「封橋」。記者胡蓬生／攝影
明德水庫永春宮私有的老舊吊橋已建造50年，永春宮基於保護遊客安全考量，上午「封橋」。記者胡蓬生／攝影
明德水庫永春宮私有的老舊吊橋已建造50年，永春宮基於保護遊客安全考量，上午「封橋」。記者胡蓬生／攝影
明德水庫永春宮私有的老舊吊橋已建造50年，永春宮基於保護遊客安全考量，上午「封橋」，未來遊客必須繞道至「環湖橋」前往永香宮 。記者胡蓬生／攝影
明德水庫永春宮私有的老舊吊橋已建造50年，永春宮基於保護遊客安全考量，上午「封橋」，未來遊客必須繞道至「環湖橋」前往永香宮 。記者胡蓬生／攝影

吊橋 客委會 水庫

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