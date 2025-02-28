桃園捷運綠線站名有「中正」 永和社大：威權時代影子充斥生活

今為228紀念日，新北市永和社大公民課程學員於中壢區舉辦工作坊，以桃園綠線站名出現中正二字及慈湖走讀活動，帶領民眾了解228事件，歷史的真實樣貌，反思威權時代影子是否還充斥在生活中，強調「歷史補課到現在還是不夠」。市議員魏筠表示，父親魏廷朝也是政治受難者，身為家屬的她運用閒置空間，讓社大可以將歷史傳遞。

社大去年辦師資培訓，並由學員共同討論舉辦系列活動，培訓師資之一的紀錄片工作者林有澤，發現過去威權時代的影子，仍存在在生活中，像是中正路等，因此以捷運綠線命名及慈湖舉辦觀光活動為內容，拍攝成紀錄片讓參與民眾反思。

林有澤說，1996年原中正機場就更名為桃園國際機場，為何當時就有這樣的意識，認為不妥適，而現在捷運綠線還在興建，卻因蓋在中正路上，就出現4站有中正二字站名，且還不是票選最高票的站名。

林有澤表示，台北捷運有人提出想要更改某些站名，卻被某派人士以經費過高，讓人民卻步，而綠線未完工，且機場改名經過20多年，是不是在通車前該斟酌，且值得大眾注意。

林有澤說，還有慈湖舉辦市集出現打彈珠及烤香腸等活動，在這樣的場域出現這樣玩樂的行為是否合適，因很多家人都因228事件，從此無法過節團聚，成為一輩子的痛，慈湖所辦的活動值得大家思考。

社大副主任張素真表示，228被很多人汙名化，或是覺得不該談，但事實上完全顛倒，大多數人只知道228這3個字，但到底為何發生、原由及造成影響，都不清楚。透過影片及慈湖走讀，並於今日舉辦認識及思考歷史活動，並反思在台灣民主社會對於威權這件事該怎麼看。

張素真說，不反對兩蔣園區的存在，必經是曾發生過的歷史，但目前看到的歷史檔案及園區呈現都僅有功，而過卻都未提，這樣歷史詮釋有問題，應該將歷史全貌呈現，有不同論述供大家。

2人強調，有人用激進方式凸顯事件讓大家注意，但他們認為耐心及溫暖的說，這樣的語言更有力量，讓大家認識歷史是目的，「歷史補課到現在還是不夠」。