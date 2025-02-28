桃園海砂屋自治條例3月底上路 鼓勵自拆補助最高20萬

桃園推動防災都更，增訂「高氯離子鋼筋混凝土建築物(俗稱海砂屋)處理自治條例」獲行政院核定，預計3月底實施，未來對海砂屋將有明確的停用、罰鍰及拆除規範，拒絕遵守將面臨單次6萬元罰款；市府表示，目前已有5個社區有興趣參與防災都更，3月29日將至正光花園新城辦理首場說明會。

都市發展局指出，海砂屋天花板崩落時有所聞，403地震過後，老舊建築安全備受矚目，但過去海砂屋只有認定標準，無停用或必須拆除規範，在缺乏法源依據明令禁止使用或拆除的情況下，坍塌意外恐生憾事。自治條例去年12月送議會審議聽過，日前再獲行政院核定，除了觸法罰款，也鼓勵自拆，每戶補助最高20萬元。

桃園正光花園新城被認定海砂屋許久，偶有天花板掉落情事，地震過後，居民更加提心吊膽，但社區住戶眾多，經濟能力有別，意見難整合，不過市府推動防災都更之後，將採公辦都更方式重建。

邱英哲表示，正光花園新城去年11月過半數住戶同意轉軌公辦都更，市府已著手模擬都更的建築量體和財務試算，預計3月29日向社區說明結果，如果超過75%所有權人同意，將進一步協助模擬選配並啟動招商程序尋求投資者。

邱英哲進一步指出，去年11月至今有5處社區詢問公辦都更，其中4處符合防災都更類型，1處為一般都更。除了正光花園新城，龜山區的金山、光峰社區也有興趣朝公辦都更方式重建。