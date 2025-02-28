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新竹棒球場挖出飲料瓶 打臉護航民代

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹市議會新聯線政團昨天前往棒球場會勘，發現廢棄物夾雜近年才在市面上販售的飲料瓶。記者王駿杰／攝影
新竹市議會新聯線政團昨天前往棒球場會勘，發現廢棄物夾雜近年才在市面上販售的飲料瓶。記者王駿杰／攝影

新竹市政府開挖移除新竹棒球場過載覆土，在外野挖出營建廢棄物及廢寶特瓶爆發爭議，檢調介入調查，市議會新聯線政團昨天現勘，發現廢棄物夾雜近年才在市面上販售的飲料瓶，抨擊民進黨議員以「就地回填」、「舊有棒球場土層既有物」護航，謊言不攻自破。

市議會民進黨團則指出，棒球場的爭議，調閱工程合約、施工日誌、縮時影片、照片、監工日誌及公文等相關資料，不難查明事實真相，他們立場一致，支持政風、檢調嚴加徹查市府所有工程，如有人謀不臧違法弊端，追究相關人員行政及法律責任。

新聯線政團昨天現勘棒球場勘議員陳啟源、李國璋、林慈愛、宋品瑩、鄭慶欽等人指出，市府在覆土移除工程剛開始就挖出許多營建廢棄物或垃圾，會勘發現有些塑膠飲料瓶是近十年才出現市面上的商品，但民進黨議員聲稱這些回填物1971年舊球場落成留下，且「依據前市府核准之發放監拆計畫，同意磚、瓦可就地回填」。

他們說，施工規範「回填料不得含有機物、木材及其他雜物」，也應符合「經工程司核可用於回填構造物周圍之材料，其最大粒徑應小於10公分」規定，但現場顯然不合乎就地回填規定材料，民進黨議員的謊言不攻自破，新聯線政團要求市府應於釐清覆土內含有廢棄物的嚴重程度後，對外完整說明，也要向統包商求償，絕不可以讓12億元血汗錢打水漂。

市府工務處指出，棒球場覆土移除工程原訂移除球場回填30至65公分，期程約4至5個月，因現場開挖過程發現非屬棒球場土層規範回填材，市府將持續確認其回填範圍、設計書圖標準，與一、二級品管文件，逐步檢視、釐清缺失。

廢棄物 棒球場 議員

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