快訊

嫌治喪時間短 柯文哲「哭了又怒了」瞪檢察官嗆：隨在恁啦！

「呵呵小腦袋」引爆民怨 林靜儀挨轟下台16字回應

好萊塢傳奇影星金哈克曼驟逝 與妻子陳屍家中、身旁還有愛犬遺體

聽新聞
0:00 / 0:00

竹東天坑驚悚畫面曝！百萬轎車被吸入洞中 裂縫深1樓高

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
新竹縣繼竹北出現天坑後，竹東鎮長春路三段374巷也出現天坑，一處知名素食餐廳大樓前空地，今天下午2時許突然傳出巨響，隨即地面崩出一個大洞。圖／民眾提供
新竹縣繼竹北出現天坑後，竹東鎮長春路三段374巷也出現天坑，一處知名素食餐廳大樓前空地，今天下午2時許突然傳出巨響，隨即地面崩出一個大洞。圖／民眾提供

新竹縣竹東鎮長春路三段一處知名素食餐廳大樓前空地，今天下午2時許突然裂出天坑，附近監視器拍下驚悚一瞬間，只見原本用作庭園造景的空間，突然崩出一個大洞，周邊路樹及一輛停放在上頭的百萬Lexus轎車慘遭「吸入」吞噬，墜入約1層樓高的坑洞中。

新竹縣政府工務處及竹東鎮公所接獲通報後，立即派遣人員前往現場勘查。竹東鎮長郭遠彰指出，坍塌的角地為國有財產署所有，早期建商占用國有地鋪設平台和路面作為停車之用，但該處只有架設鋼樑，下方是沙坑溪，呈現懸空狀態，加上鋼樑老舊、年久失修斷裂，進而導致地面塌陷。

郭遠彰強調，因有車輛掉下去，有安全上問題，至於建商如何建造、為何可以停車，鎮公所會追究建商的責任，畢竟是因安全上確實沒做好，才會發生天坑問題，民眾的生命財產安全最重要，鎮公所會全力把問題解決完成。

郭遠彰也說，鎮公所會將先設置護欄，不再進行路面鋪設，由於該處是沙坑溪，以後該處用途會以排水為優先，不會再讓建商拿回去作為停車之用。至於有民眾很早就反映路面有裂痕但卻沒處理，郭遠彰說明，之前訊息公所沒收到，但既然問題發生了，就全力面對來完成。

新竹縣工務處長戴志君表示，關於崩落的角地是國有財產署監管，當初應有私人占用並架設鋼構使用空地，因年久失修鋼構損壞導致崩落，下面河川是沙坑溪，後續還是要請地主國有財產署針對違法加建部分詳實進行土地管理，至於災損、有傷害沙坑溪的護岸和水泥構造物部分，也請鎮公所依照災害復建相關規定提報施作防護性護欄。

新竹縣繼竹北出現天坑後，竹東鎮長春路三段374巷也出現天坑，一處知名素食餐廳大樓前空地，今天下午2時許突然傳出巨響，隨即地面崩出一個大洞。圖／民眾提供
新竹縣繼竹北出現天坑後，竹東鎮長春路三段374巷也出現天坑，一處知名素食餐廳大樓前空地，今天下午2時許突然傳出巨響，隨即地面崩出一個大洞。圖／民眾提供
新竹縣竹東鎮長春路三段一處知名素食餐廳大樓前空地，今天下午2時許突然裂出天坑，附近監視器拍下驚悚一瞬間，只見原本用作庭園造景的空間，突然崩出一個大洞。圖／民眾提供
新竹縣竹東鎮長春路三段一處知名素食餐廳大樓前空地，今天下午2時許突然裂出天坑，附近監視器拍下驚悚一瞬間，只見原本用作庭園造景的空間，突然崩出一個大洞。圖／民眾提供
竹東鎮長郭遠彰指出，早期建商占用國有地鋪設平台和路面作為停車之用，但該處只有架設鋼樑，下方是沙坑溪，呈現懸空狀態，加上鋼樑老舊、年久失修斷裂，導致地面塌陷。圖／民眾提供
竹東鎮長郭遠彰指出，早期建商占用國有地鋪設平台和路面作為停車之用，但該處只有架設鋼樑，下方是沙坑溪，呈現懸空狀態，加上鋼樑老舊、年久失修斷裂，導致地面塌陷。圖／民眾提供

天坑 新竹 財產

延伸閱讀

繼竹北天坑後...竹東今也出現 疑建商違建占用國有地釀禍

桃園航空城大園區工地有天坑？拆遷戶憂 議員促釐清

影／後座乘客突尖叫…高雄轎車駕駛分心 連撞路邊3汽機車

高雄道路突冒「天坑」 休旅車閃不及撞掉「下巴」

相關新聞

竹東天坑驚悚畫面曝！百萬轎車被吸入洞中 裂縫深1樓高

新竹縣竹東鎮長春路三段一處知名素食餐廳大樓前空地，今天下午2時許突然裂出天坑，附近監視器拍下驚悚一瞬間，只見原本用作庭園...

不用花4小時車程 桃園復興洗腎中心揭牌32名腎友受惠

桃園市有61位設籍復興區血液透析患者，其中32位過去一周需下山3天，單趟至少超過1.5小時，為避免舟車勞頓，桃園市衛生局...

議員會勘新竹棒球場指有廢棄物 市府：積極改善

新竹市議會新聯線政團今天會勘新竹棒球場，指現場挖出廢棄物等。民進黨市議員說，民眾關心何時能重啟，支持檢調、政風徹查是否人...

繼竹北天坑後...竹東今也出現 疑建商違建占用國有地釀禍

新竹縣繼竹北出現天坑後，竹東鎮長春路三段374巷也出現天坑，一處知名素食餐廳大樓前空地，今天下午2時許突然傳出巨響，隨即...

苗栗慈濟園區辦環保防災勇士PK賽 盼防災環保意識扎根

苗栗縣政府與慈濟基金會、PaGamO幫你優公司今天在苗栗慈濟聯絡處共同辦第4屆「環保防災勇士PK賽」，全縣各國小數位菁英...

桃園航空城大園區工地有天坑？拆遷戶憂 議員促釐清

桃園空城開發區大園五結段工地疑地基鬆動，上午出現坑洞，市議員游吾和指出，現場雖然是工區，但是附近準備重建家園的拆遷戶，憂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。