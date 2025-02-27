竹東天坑驚悚畫面曝！百萬轎車被吸入洞中 裂縫深1樓高

新竹縣竹東鎮長春路三段一處知名素食餐廳大樓前空地，今天下午2時許突然裂出天坑，附近監視器拍下驚悚一瞬間，只見原本用作庭園造景的空間，突然崩出一個大洞，周邊路樹及一輛停放在上頭的百萬Lexus轎車慘遭「吸入」吞噬，墜入約1層樓高的坑洞中。

新竹縣政府工務處及竹東鎮公所接獲通報後，立即派遣人員前往現場勘查。竹東鎮長郭遠彰指出，坍塌的角地為國有財產署所有，早期建商占用國有地鋪設平台和路面作為停車之用，但該處只有架設鋼樑，下方是沙坑溪，呈現懸空狀態，加上鋼樑老舊、年久失修斷裂，進而導致地面塌陷。

郭遠彰強調，因有車輛掉下去，有安全上問題，至於建商如何建造、為何可以停車，鎮公所會追究建商的責任，畢竟是因安全上確實沒做好，才會發生天坑問題，民眾的生命財產安全最重要，鎮公所會全力把問題解決完成。

郭遠彰也說，鎮公所會將先設置護欄，不再進行路面鋪設，由於該處是沙坑溪，以後該處用途會以排水為優先，不會再讓建商拿回去作為停車之用。至於有民眾很早就反映路面有裂痕但卻沒處理，郭遠彰說明，之前訊息公所沒收到，但既然問題發生了，就全力面對來完成。