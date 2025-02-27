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不用花4小時車程 桃園復興洗腎中心揭牌32名腎友受惠

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市有61位設籍復興區血液透析患者，其中32位實際居住，過去一周需下山3天，單趟至少超過1.5小時，為避免舟車勞頓，桃園市衛生局於羅浮里多功能辦公廳1樓設置洗腎中心，3月3日正式進駐。記者翁唯真／攝影
桃園市有61位設籍復興區血液透析患者，其中32位實際居住，過去一周需下山3天，單趟至少超過1.5小時，為避免舟車勞頓，桃園市衛生局於羅浮里多功能辦公廳1樓設置洗腎中心，3月3日正式進駐。記者翁唯真／攝影

桃園市有61位設籍復興區血液透析患者，其中32位過去一周需下山3天，單趟至少超過1.5小時，為避免舟車勞頓，桃園市衛生局於羅浮里多功能辦公廳1樓設置洗腎中心，共有7床血液透析床及1間診間，預計3月3日正式進駐。

復興區羅浮多功能辦公廳內的「復興區洗腎中心」今揭牌成立，由桃園市衛生局委託台北醫學大學新國民醫院管理，讓血液透析患者，可以就近至復興區洗腎中心血液透析，減輕對病人及家屬負擔。

衛生局表示，依據衛生福利部中央健康保險署統計及復興區衛生所調查資料，截至去年9月設籍復興區且定期血液透析患者共61人，其中實際居住於復興區且定期血液透析患者共計32人，復興區民眾為了洗腎，每周3次洗腎且單程車程就要1.5小時以上，風雨無阻且舟車勞頓，不僅勞累影響健康，也讓家人擔憂。

桃園市長張善政表示，2年多前剛上任時，就接到地方反映復興區血液透析患者相當多，因此想辦法要成立洗腎中心，感謝獅子會捐贈5部血液透析機，及衛生局找到高水準的醫療機構幫忙營運偏鄉小診所。

張善政說，復興區洗腎中心可能是第1個由地方政府支持的，對地方醫療幫助大，也能造福地方，再次感謝大家幫忙，今順利揭牌。

復興區洗腎中心設置7床血液透析床及1間診間，將提供周一至周六上午及下午的洗腎和門診服務。

新國民醫院長蘇裕謀表示，該中心於3月3日正式進駐，將於3月中旬由北醫體系腎臟科教授級主治醫師輪值看診，提供醫學中心級的洗腎醫療服務。

復興區長蘇佐璽說，洗腎中心位於復興區市中心，謝謝大家讓區民不用跑到山下，且能享有最新最好醫療設備。

桃園市有61位設籍復興區血液透析患者，其中32位實際居住，過去一周需下山3天，單趟至少超過1.5小時，為避免舟車勞頓，桃園市衛生局於羅浮里多功能辦公廳1樓設置洗腎中心，今揭牌。記者翁唯真／攝影
桃園市有61位設籍復興區血液透析患者，其中32位實際居住，過去一周需下山3天，單趟至少超過1.5小時，為避免舟車勞頓，桃園市衛生局於羅浮里多功能辦公廳1樓設置洗腎中心，今揭牌。記者翁唯真／攝影
桃園市有61位設籍復興區血液透析患者，其中32位實際居住，過去一周需下山3天，單趟至少超過1.5小時，為避免舟車勞頓，桃園市衛生局於羅浮里多功能辦公廳1樓設置洗腎中心，3月3日正式進駐。記者翁唯真／攝影
桃園市有61位設籍復興區血液透析患者，其中32位實際居住，過去一周需下山3天，單趟至少超過1.5小時，為避免舟車勞頓，桃園市衛生局於羅浮里多功能辦公廳1樓設置洗腎中心，3月3日正式進駐。記者翁唯真／攝影
桃園市有61位設籍復興區血液透析患者，其中32位實際居住，過去一周需下山3天，單趟至少超過1.5小時，為避免舟車勞頓，桃園市衛生局於羅浮里多功能辦公廳1樓設置洗腎中心，3月3日正式進駐。記者翁唯真／攝影
桃園市有61位設籍復興區血液透析患者，其中32位實際居住，過去一周需下山3天，單趟至少超過1.5小時，為避免舟車勞頓，桃園市衛生局於羅浮里多功能辦公廳1樓設置洗腎中心，3月3日正式進駐。記者翁唯真／攝影

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