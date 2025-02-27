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繼竹北天坑後...竹東今也出現 疑建商違建占用國有地釀禍
新竹縣繼竹北出現天坑後，竹東鎮長春路三段374巷也出現天坑，一處知名素食餐廳大樓前空地，今天下午2時許突然傳出巨響，隨即地面崩出一個大洞，原本路面停放的轎車也被吞噬，所幸當時車上無人，無人傷亡。竹東鎮公所強調，因建商違法加建國有地使用造成災害，將追究責任。
「這是非常嚴重的問題」，竹東鎮長郭遠彰指出，這塊地是國有財產署的地，早期建商占用國有地鋪設平台和路面作為停車之用，但該處只有架設鋼樑，加上鋼樑老舊、年久失修斷裂，進而導致地面塌陷。
郭遠彰強調，因有車輛掉下去，有安全上問題，至於建商如何建造、為何可以停車，鎮公所會追究建商的責任，畢竟是因安全上確實沒做好，才會發生天坑問題，民眾的生命財產安全最重要，鎮公所會全力把問題解決完成。
郭遠彰也說，鎮公所會將先設置護欄，不再進行路面鋪設，由於該處是沙坑溪，以後該處用途會以排水為優先，不會再讓建商拿回去作為停車之用。至於有民眾很早就反映路面有裂痕但卻沒處理，郭遠彰說明，之前訊息公所沒收到，但既然問題發生了，就全力面對來完成。
新竹縣工務處長戴志君表示，關於崩落的角地是國有財產署監管，當初應有私人占用並架設鋼構使用空地，因年久失修鋼構損壞導致崩落，下面河川是沙坑溪，後續還是要請地主國有財產署針對違法加建部分詳實進行土地管理，至於災損、有傷害沙坑溪的護岸和水泥構造物部分，也請鎮公所依照災害復建相關規定提報施作防護性護欄。
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