苗栗慈濟園區辦環保防災勇士PK賽 盼防災環保意識扎根

苗栗縣政府與慈濟基金會、PaGamO幫你優公司今天在苗栗慈濟聯絡處共同辦第4屆「環保防災勇士PK賽」，全縣各國小數位菁英多人參賽。縣府指出，全球氣候變遷與環境挑戰日益加劇，防災與環保教育刻不容緩，感謝慈濟利用數位互動競學，將正確防災觀念深植於孩子的心靈。

2024年9月起，慈濟志工赴縣內各國小推動從「班級賽」到「校內盃」，經層層選拔，最終有45所學校共131名學生晉級，站上今天「縣市盃」的決賽舞台，競賽將決選出10名環保防災小勇士，將代表苗栗參加4月13日的「國際盃全球總決賽」，與來自世界各地的選手同場競技。

苗栗縣市盃環保防災勇士PK賽上午在慈濟苗栗園區登場，副縣長邱俐俐會同教育處長葉芯慧、環保局長陳華盛、衛生局長楊文志、消防局副局長黃德興到場為選手加油打氣，並與慈濟慈善事業基金會副執行長劉濟雨等人共同啟動競賽。

邱俐俐感謝慈濟對大眾的心靈陶冶，並致力扎根孩子的環保意識，科技冷漠但人本充滿溫暖，大家不能忘記外面廣大的世界，還有與人互動的溫暖。她強調，在氣候異常情況下，人類必須相互共勉共濟，挺過難以預料的災害。

今天競賽會場，苗栗消防局、衛生局、環保局 、教育處都安排各項宣導及防災體驗活動，雪霸國家公園目前仍在雪季，雪管處也到場介紹雪地「三寶」，包括岩盔、冰爪、冰斧（或登山杖）的重要性，吸引民眾著裝體驗。