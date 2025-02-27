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桃園航空城大園區工地有天坑？拆遷戶憂 議員促釐清

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
人行道工地下方坑洞明顯。圖／議員游吾和提供
人行道工地下方坑洞明顯。圖／議員游吾和提供

桃園空城開發區大園五結段工地疑地基鬆動，上午出現坑洞，市議員游吾和指出，現場雖然是工區，但是附近準備重建家園的拆遷戶，憂心自己的配地（安置街廓）是否也會有地基鬆動的問題，家園蓋好以後會不會哪一天突然被「天坑」吞噬，市府要釐清問題和提出對策。

航空城工程處表示，初步了解現場有部分是工程單位開挖問題，直徑約4公尺，施工人員做共管查驗時，發現不能通管，上午已找到位置並挖開處理，另外有約1公尺直徑坑洞，這兩天下雨造成積水，並非掏空，等通管問題修復後會回填土方，連同上方人行道工程完成後，就不至於有下陷問題，且工程在進行尚未驗收，以後完工也有保固期，航空城工程處會密切注意。

游吾和到現場察看，指出發生疑似地基掏空的地點在大園區五結段，地方上稱為「大埔心」，航空城開發工程先前就把附近的安置街廓地基墊高約2公尺，造成這裡的安置街廓拆遷戶重建家園時，透天厝樓高受限制，比其地區位街廓少了至少1樓的高度。

游吾和說，現場看得出來人行道下方的地基礫石很少，讓人質疑是否有按看定填實，也讓拆遷戶擔心哪一天房子蓋好了，卻因為政府公共設施工程沒做好，土方回填不實地基鬆動導致房子塌陷。航空城工程處強調包括從外引入開發區的土方都會依規定填實。

議員游吾和到現場了解地基歐凹陷原因。圖／議員游吾和提供
議員游吾和到現場了解地基歐凹陷原因。圖／議員游吾和提供

天坑 桃園 航空城 開發區

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