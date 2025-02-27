快訊

川普放話關稅僅起手式 外媒曝對陸「關鍵變數」是他：新一輪打壓剛開始

柯文哲聲請解禁…黃國昌也旁聽 批檢蠻橫：說柯會逃亡真是腦子有洞

柯文哲聲請解除禁見將開庭 柯媽現身情緒激動邊哭邊進法院

聽新聞
0:00 / 0:00

影／苗栗縣政府扮月老 桐花婚禮、未婚聯誼報名要快

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府上午辦桐花婚禮記者會，邀約各地新人報名參加。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午辦桐花婚禮記者會，邀約各地新人報名參加。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣獨具特色的客家桐花婚禮今年邁入第20年，4月19日將在三義鄉西湖渡假村登場，3月3日上午10點開放網路報名，徵求36對佳偶在浪漫桐花雪的美景中締結良緣，這項集團結婚迄今已促成1394對新人在苗栗縣政府的見證下許下愛的誓言。

苗栗縣政府上午辦桐花婚禮記者會，鑑於現代人工作繁忙或年輕單身者沈迷電遊或追劇，缺乏社交管道，縣府今年再度加碼辦單身聯誼，號召40名未婚單身男女在一日小旅行中來一場浪漫約會。

今年參加桐花婚禮或單身聯誼，都有好禮相送，桐花婚禮新人有「幸福六禮」，包括西湖渡假村平日雙人住宿券及Rail Bike鐵道自行車套票、新婚對戒、電鍋、玫瑰精華保養組、手工蠶絲被及喜餅禮盒，價值達2萬5999元，諧音象徵「愛我久久久」，獻上祝福，

副縣長邱俐俐、立委邱鎮軍及各鄉鎮市首長、議員多人到場，邱俐俐特別穿上禮服，增添會場的浪漫氛圍。去年參加未婚聯誼的陳以寰、劉惠琪在活動中「看對眼」喜結良緣，也到場分享兩人的愛情故事。

文化觀光局長林彥甫表示，桐花婚禮每年都反應熱絡，報名都秒殺，今年開放36對新人報名，歡迎有意願參與的新人把握時程；去年首次配合辦理單身聯誼，就促成2對佳偶共結連理，今年持續舉辦，邀約未婚男女在一日特色小旅行中來場浪漫約會，同時遊走苗栗特色景點，搭配互動小遊戲，讓參與者能放鬆心情開心認識朋友並進一步交往，譜寫屬於自己的愛情故事。

2025苗栗客家桐花婚禮將於3月3日上午10點開放網路報名，限量36對，其中苗栗組20對、全國組16對，額滿為止；另外，5月17日安排的單身聯誼，在3月14日白色情人節當天開放報名，限額40人，其中未婚單身男、女各20人，盼透過聯誼過程，讓參加者認識不同的朋友；詳情可至「2025苗栗客家桐花婚禮暨單身聯誼活動」或「苗栗玩透透」FB粉專查詢，也可電洽037-372122活動小組詢問。

苗栗縣政府上午辦桐花婚禮記者會，會場展出今年的結婚好禮與單身聯誼的贈禮。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午辦桐花婚禮記者會，會場展出今年的結婚好禮與單身聯誼的贈禮。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午辦桐花婚禮記者會，會場展出今年的結婚好禮。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午辦桐花婚禮記者會，會場展出今年的結婚好禮。記者胡蓬生／攝影
今年苗栗客家桐花婚禮將登場及開放報名，縣府上午辦記者會宣傳，吉祥物「貓裏喵」也穿上亮眼的結婚禮服到場，喜氣洋洋。記者胡蓬生／攝影
今年苗栗客家桐花婚禮將登場及開放報名，縣府上午辦記者會宣傳，吉祥物「貓裏喵」也穿上亮眼的結婚禮服到場，喜氣洋洋。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午辦桐花婚禮記者會，會場展出今年的結婚好禮與單身聯誼的贈禮。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午辦桐花婚禮記者會，會場展出今年的結婚好禮與單身聯誼的贈禮。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午辦桐花婚禮記者會，會場展出今年的結婚好禮與單身聯誼的贈禮。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午辦桐花婚禮記者會，會場展出今年的結婚好禮與單身聯誼的贈禮。記者胡蓬生／攝影

單身聯誼活動 婚禮 桐花

延伸閱讀

實踐白沙屯媽祖慈悲 營造商捐救護車圓亡妻遺願

揮別危險老舊 苗縣西湖鄉龍壽橋改建竣工通車

白沙屯媽祖前許願 金樹營造捐救護車董娘遺愛在人間

影／中華隊加油！苗栗縣政府首度直播經典賽 氣氛嗨爆

相關新聞

台灣每10人將有1人患失智症 AI檢測系統提升早期發現率

台灣65歲以上長者中，每10人將有1人罹患失智症，而其中阿茲海默症比例最高。然而現有的失智早期「輕度認知障礙」（MCI）...

苗栗慈濟園區辦環保防災勇士PK賽 盼防災環保意識扎根

苗栗縣政府與慈濟基金會、PaGamO幫你優公司今天在苗栗慈濟聯絡處共同辦第4屆「環保防災勇士PK賽」，全縣各國小數位菁英...

桃園航空城大園區工地有天坑？拆遷戶憂 議員促釐清

桃園空城開發區大園五結段工地疑地基鬆動，上午出現坑洞，市議員游吾和指出，現場雖然是工區，但是附近準備重建家園的拆遷戶，憂...

影／苗栗縣政府扮月老 桐花婚禮、未婚聯誼報名要快

苗栗縣獨具特色的客家桐花婚禮今年邁入第20年，4月19日將在三義鄉西湖渡假村登場，3月3日上午10點開放網路報名，徵求3...

「快被臭死」竹北市編900萬移除蘋婆樹 市府也有1棵…公務員盼跟進

新竹縣竹北市高鐵區一帶行道樹掌葉蘋婆，每逢開花季散發出惡臭，竹北市公所自編近900萬經費改植，預計6月底前完成。新竹市政...

苑裡鎮立游泳池使用率倍增 獲中央1100萬補助改善設施

苗栗縣苑裡鎮立游泳池因磁磚不平整、地板破裂等問題，民眾憂心影響使用時的安全，公所去年向中央爭取改善經費，鎮長劉育育昨晚在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。