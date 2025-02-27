影／苗栗縣政府扮月老 桐花婚禮、未婚聯誼報名要快

苗栗縣獨具特色的客家桐花婚禮今年邁入第20年，4月19日將在三義鄉西湖渡假村登場，3月3日上午10點開放網路報名，徵求36對佳偶在浪漫桐花雪的美景中締結良緣，這項集團結婚迄今已促成1394對新人在苗栗縣政府的見證下許下愛的誓言。

苗栗縣政府上午辦桐花婚禮記者會，鑑於現代人工作繁忙或年輕單身者沈迷電遊或追劇，缺乏社交管道，縣府今年再度加碼辦單身聯誼，號召40名未婚單身男女在一日小旅行中來一場浪漫約會。

今年參加桐花婚禮或單身聯誼，都有好禮相送，桐花婚禮新人有「幸福六禮」，包括西湖渡假村平日雙人住宿券及Rail Bike鐵道自行車套票、新婚對戒、電鍋、玫瑰精華保養組、手工蠶絲被及喜餅禮盒，價值達2萬5999元，諧音象徵「愛我久久久」，獻上祝福，

副縣長邱俐俐、立委邱鎮軍及各鄉鎮市首長、議員多人到場，邱俐俐特別穿上禮服，增添會場的浪漫氛圍。去年參加未婚聯誼的陳以寰、劉惠琪在活動中「看對眼」喜結良緣，也到場分享兩人的愛情故事。

文化觀光局長林彥甫表示，桐花婚禮每年都反應熱絡，報名都秒殺，今年開放36對新人報名，歡迎有意願參與的新人把握時程；去年首次配合辦理單身聯誼，就促成2對佳偶共結連理，今年持續舉辦，邀約未婚男女在一日特色小旅行中來場浪漫約會，同時遊走苗栗特色景點，搭配互動小遊戲，讓參與者能放鬆心情開心認識朋友並進一步交往，譜寫屬於自己的愛情故事。

2025苗栗客家桐花婚禮將於3月3日上午10點開放網路報名，限量36對，其中苗栗組20對、全國組16對，額滿為止；另外，5月17日安排的單身聯誼，在3月14日白色情人節當天開放報名，限額40人，其中未婚單身男、女各20人，盼透過聯誼過程，讓參加者認識不同的朋友；詳情可至「2025苗栗客家桐花婚禮暨單身聯誼活動」或「苗栗玩透透」FB粉專查詢，也可電洽037-372122活動小組詢問。