「快被臭死」竹北市編900萬移除蘋婆樹 市府也有1棵…公務員盼跟進

新竹縣竹北市高鐵區一帶行道樹掌葉蘋婆，每逢開花季散發出惡臭，竹北市公所自編近900萬經費改植，預計6月底前完成。新竹市政府內也有一棵9公尺的掌葉蘋婆，不少公務員都表示，「快被臭死」，盼能跟進竹北市移除。市府表示，尚無移除計畫。

東平里長林顥峰指出，文興路到興隆路兩側都有種植蘋婆樹，每年到了4、5月花開季節，都會有居民抗議其腐臭味和落果影響環境和安全，2015年起他已多次發文給縣政府，不過當初因護樹團體抗議，加上樹已非常巨大，移植不易，一直都沒有解決。

竹北市公所表示，事實上，掌葉蘋婆自2009年高鐵開發單位完成種植後，由縣府管養近15年，嗣後該批行道樹才因路權一併移交竹北市公所接管。市長鄭朝方提到，面對這樣的問題，選擇直球對決，解決常年懸而未決的困擾，積極推動改植計畫。

竹北市公所指出，掌葉蘋婆遍布於東平里及中興里計170棵，氣味長年對居民生活造成困擾，公所邀請專業樹醫進行樹況調查，發現其根系生長發達，常常隆起地面破壞步道地磚。此外，有167棵為「顯著不健康」、3棵為「嚴重不健康」，經召開說明會，與居民充分溝通後達成共識，決定於今年花季到來前更換樹種。

竹北市公所說明，這次施工範圍涵蓋嘉豐六路一、二段及嘉豐九、十路等人行道區域，為打造四季皆具景觀變化的街道風貌，竹北市公所精選青楓作為主要行道樹，其抗風、耐旱、生長緩慢，且根系穩定，不易造成步道隆起影響通行安全。此外，每處路口則點綴種植開花樹種風鈴木或藍花楹，當花期綻放時，就可欣賞燦爛花海。

新竹市政府內也有一棵高9公尺，樹齡約68年的掌葉蘋婆，每到開花期總是發出難聞惡臭，尤其教育處首當其衝，盼能跟進竹北市將之移除。對此市府行政處表示，市府中庭內掌葉蘋婆為新竹市列管受保護樹木，移除保護樹木需經提報審議，目前市府未有提報保護委員會審議解除列管規畫，開花期前將委託專業廠商修剪。