苑裡鎮立游泳池使用率倍增 獲中央1100萬補助改善設施

苗栗縣苑裡鎮立游泳池因磁磚不平整、地板破裂等問題，民眾憂心影響使用時的安全，公所去年向中央爭取改善經費，鎮長劉育育昨晚在臉書發文分享一個令人振奮的好消息，成功爭取教育部體育署1100萬元補助，將投入泳池環境設施及設備改善工程。

公所指出，為了推動鎮立游泳池的逐步改善計畫，訂定 短、中期目標主要確保游泳池安全營運，以改用自來水優化水質、加強宣傳與開辦課程，提高使用率；近2年來進場人次明顯翻倍增長，去年統計達1萬6302人。

長期目標「推動整體硬體設施更新」，積極向中央及地方爭取補助，配合鎮庫自籌資金。對此，鎮長劉育育強調，這筆中央補助經費推動改善後，將大幅提升泳池環境品質，讓苑裡鎮有更完善的親水公共設施。

她也分享在2023年「苑裡童樂會」兒童參與式預算投票園遊會上，立委陳培瑜親自出席並全程參與，聆聽孩子們的提案，並事後主動聯絡將促成體育署前來現勘，以實現「兒童泳池天堂」的方案。

於是，2024年1月10日，在陳培瑜委員的主持協調下，苑裡鎮公所與8位兒童提案人及家長、體育署副署長房瑞文、苗栗縣議員翁杰等人，共同來到游泳池畔，進行現勘考察和討論會議。

2024年7月9日，陳培瑜委員更進一步在苑裡召開協調會，協助鎮公所與中央、縣府爭取經費。她也在同年7月22日前往體育署親自簡報，希望中央和審查委員可以了解苑裡真實的需求。

最終，歷經中央的專業審查後，教育部體育署同意核定1100萬元補助經費，推動苑裡鎮立游泳池的改善。