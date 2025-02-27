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鼓勵弱勢家戶儲蓄第一桶金 苗縣月稱光明寺連續5年濟貧

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
捐贈儀式由寺方支苑長黃順得等人率領志工們，將募集全台愛心祈福200份物資送進苗栗縣政府，將提供給有需要的弱勢家庭。圖／苗栗縣政府提供
捐贈儀式由寺方支苑長黃順得等人率領志工們，將募集全台愛心祈福200份物資送進苗栗縣政府，將提供給有需要的弱勢家庭。圖／苗栗縣政府提供

為鼓勵弱勢家戶脫貧自立，財團法人月稱光明寺連續5年捐贈苗栗縣兒童及少年未來教育與發展帳戶物資，今年募集來自全台的愛心祈福物資將有200家戶受惠，由縣府社會救助及社工科代表受贈，提供給有需要的弱勢家庭

坐落在通霄、苑裡交界的月稱光明寺，近年來秉持著慈悲的精神，深耕在地關懷，捐贈祈福物資與弱勢族群結緣，希望減輕弱勢家庭經濟負擔，增加儲蓄意願，藉由長期穩定的儲蓄，逐步脫離貧窮。

此次捐贈儀式由寺方支苑長黃順得等人率領志工們，將募集全台愛心祈福200份物資送進苗栗縣政府，由社會救助及社工科長趙玉萍代表受贈並回贈感謝狀。

縣府表示，兒童及少年未來教育與發展帳戶，為家中有2016年1月1日之後出之列冊低收或中低收入戶之兒童及少年皆符合開戶資格，家戶可視經濟狀況，每月幫孩子存入新台幣500元、1000元或1250元，政府將1比1提撥相對儲蓄金，穩定累積儲蓄至18歲，作為就學、就業或創業的第一桶金。

縣府自2021年起與月稱光明寺合作，結合縣內實物銀行計畫提供弱勢家庭、獨居老人、身障、兒發家戶民生物資，截至目前已有3000戶家庭受惠，藉此也鼓勵符合資格之家戶申請加入帳戶，長期穩定儲蓄累積資產。

弱勢家庭 愛心 社工

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