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竹市敬老卡、愛心卡合作藥局再增加 全市42家藥局響應
新竹市府照顧境內長者，敬老愛心卡繼去年10月底宣布可至6間合作藥局購買保健食品與醫療耗材獲得民眾好評，社會處指出，去年擴大試辦使用於藥局後已有許多藥局陸續加入，目前共有31間合作的藥局，今起再新增11間藥局，累計共有42間合作的藥局，全市已有四分之一的藥局響應這項政策。
社會處說明，這次新增11家藥局，包含位於北區的康立藥局、立新藥師藥局、翊安藥局、豐盛藥局、好鄰居健保藥局及旭康健保藥局，以及東區的信安藥師藥局、關埔中西藥局、李藥局、信元藥局及得安專業藥師藥局。為加速藥局佈建，市府也推出補助合作藥局所需的設備費用，並輔導建置系統，讓藥局更有意願投入敬老卡及愛心卡的服務，未來也將持續擴增合作藥局。
社會處指出，設籍新竹市且年滿65歲的長者可至各區公所申請敬老卡電子票卡；而設籍並居住於竹市，且持有市府核發的身心障礙證明的市民，則可申請愛心卡電子票卡。每張卡每月補助 600 點（1點等同於1元），若點數當月底如果無法使用完畢，則不能累積到次月。
社會處提醒，長者或身障者需要申請敬老卡或愛心卡，以及查詢卡片內點數，可至新竹市各區區公所查詢，也可以去電並提供悠遊卡卡號等資料，由專人查詢；另外民眾也可上悠遊卡公司網站查詢，敬老卡相關事項請洽詢社會處社會救助與老人福利科，電話03-5352386分機203、愛心卡相關事項請洽詢社會處身心障礙福利科，電話03-5352386分機502。
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