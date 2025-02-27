新竹棒球場「大秘寶」挖到廢棄物 白、綠民代互槓駁火

新竹市政府近日開挖移除新竹棒球場過載覆土，在外野挖出大量營建廢棄物及廢寶特瓶。新竹市議會新聯線政團今前往棒球場會勘，發現不僅內外野都有出土廢棄物，廢棄物中還出現近年才在市面上販售的飲料瓶，但民進黨議員先前卻以「就地回填」、「舊有棒球場土層既有物」來護航，其謊言不攻自破。

對此，新竹市議會民進黨團指出，這兩天棒球場的議題，藍白只不過是再把林智堅當做政治提款機來消費罷了，但球迷、市民和周邊商家要問的是，高虹安執政團隊，棒球場工程還要搞多久才能開打？

民進黨團說，是驢是馬牽出來就知道了，調閱工程合約、施工日誌、縮時影片、照片、監工日誌及公文等相關資料，不難查明事實真相，我們立場一致，支持政風、檢調嚴加徹查市府所有工程，如有人謀不臧違法弊端，追究相關人員行政及法律責任。

議員陳啟源表示，這次會勘發現市府於覆土移除工程過程中，無論是內野或外野，均發現混泥土塊、鋼筋、塑膠製品等人造廢棄物，且移除工程才剛開始就挖出許多此類營建廢棄物或垃圾，後續移除工程持續推進，想必會出現更多，令人吃驚。

議員李國璋說，民進黨議員聲稱這些回填物是「依據前市府核准之發放監拆計畫，同意磚、瓦可就地回填」，但施工規範中明文提及「回填料不得含有機物、木材及其他雜物」，也應符合「經工程司核可用於回填構造物周圍之材料，其最大粒徑應小於10cm」規定，但現場挖出的鋼筋、混凝土、木頭、大片網子及塑膠飲料瓶等，顯然完全不合乎就地回填規定之材料。

議員林慈愛表示，民進黨議員稱這些出土的廢棄物是1971年舊新竹棒球場落成時留下的，但今現場會勘，出土的廢棄物中的塑膠飲料瓶是近十年才出現在市面上的商品，民進黨議員的謊言不攻自破。

議員宋品瑩、鄭慶欽說，從新竹棒球場爆發問題以來，民進黨議員從不站在市民、站在納稅人、站在球迷這邊，反而一昧護航統包商，令人不禁懷疑統包商和前市府、民進黨之間的關係。

竹市新聯線政團要求，市府應於釐清覆土內含有廢棄物的嚴重程度後對外完整說明，也要向統包商求償，絕不可以讓12億血汗錢打水漂。現任市府早就移送許多證據及資料給檢調和監察院，但新竹棒球場的偵辦在這二年多來文風不動，請檢調和監察院不要再睡，盡速給全國民眾和球迷一個交代。

新竹地檢署回應，本案業由專責檢察官指揮調查局及環保單位進行調查、蒐證，以釐清新竹市立棒球場施工過程中，有無違法棄置廢棄物或涉及其他不法行為。 呼籲外界尊重司法程序，以確保調查順利進行，維護司法公正，還原案件真相。

市府工務處指出，棒球場覆土移除工程刻正執行中，移除覆土工程原訂移除球場回填30至65公分，是不合乎安全標準的覆土材料，按原定施工計畫，移除土石方施工期程約4至5個月，因現場開挖中發現非屬棒球場土層規範回填材，市府將持續確認其回填範圍、設計書圖標準與一、二級品管文件逐步檢視、釐清缺失。