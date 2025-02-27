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桃園首位！南崁里「百歲鄰長」榮退 服務社會逾30年

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市蘆竹區南崁里10鄰鄰長江呂鑾（中）年滿百歲，今年從第一線服務正式退休。記者周嘉茹／攝影
桃園市蘆竹區南崁里10鄰鄰長江呂鑾（中）年滿百歲，今年從第一線服務正式退休。記者周嘉茹／攝影

桃園市蘆竹區南崁里第10鄰長江呂鑾今年滿100歲，地方上都尊稱他一聲「江媽」，因為年歲與健康考量，今年決定從第一線服務正式退休。近日里長與區公所特別為她舉辦一場榮退紀念活動，頒贈獎牌及禮品，感謝她30多年來對社會的付出，令許多人相當不捨。

百歲鄰長江呂鑾說，過去30多年擔任里長，服務過大大小小鄰里事務，如今決定退休，里長為了感謝她的多年付出與用心，特別籌辦榮退典禮，地方許多民代都到場祝賀，令她相當感動，很感謝里長與社區民眾多年來的協助與照顧。

江呂鑾的兒子江永忠也到場見證母親榮退，他本身創辦桃園生香文教關懷協會關懷弱勢學子與長者，同樣熱愛公益，感謝大家對母親的照顧，讓她百歲了還這麼健康有精神，非常有福氣。

南崁里長邱顯助則表示，100歲的鄰長，放眼桃園甚至全國應該都是唯一一位，感謝江媽30多年來為地方服務，參與活動也非常積極。江呂鑾也強調，就算退休也依然會繼續參加活動，每周來社區據點都很開心，和好朋友、好姊妹一起同樂。

人瑞 南崁 桃園

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