棒球場挖到廢棄物 新竹市府、民代互槓

新竹市政府近日開挖移除新竹棒球場@@@@@@過載覆土，在外野挖出大量營建廢棄物及廢寶特瓶。市議會民進黨團昨開記者會說，市長高虹安先前曾開挖外野，當時未見不良物，質疑市府挖到棒球場40多年前剛落成的原土層，市府反駁稱，挖出廢棄物有近10年的物品。

民進黨市議員劉崇顯說，市長高虹安上任之初，就針對棒球場內外野交界處及外野科學性開挖，深度達30至70公分，深度就是棒球場土壤級配的厚度，但當時沒有發現任何不良物，為何過了2年卻發現了廢棄物？由於土壤級配下方一半是棒球場落成時就已存在的原土層，是否挖到原土層？

「希望檢方分案調查盡快水落石出。」民進黨市議員劉康彥表示，釐清責任後，要讓違法、說謊的人受到制裁，也要讓未違法者獲得清白跟公道，並籲代理市長邱臣遠說明棒球場何時重新啟用？

新竹市議會新聯線政團今早也將到新竹棒球場現勘，表示要戳穿民進黨國際級棒球場謊言。民眾黨市議員李國璋爆料，挖出的廢棄物有2016年出產的飲料寶特瓶，何來挖到剛落成的原土層之說？

針對棒球場開挖爭議，竹市府回應，目前開挖所發現大量廢棄物的區域，屬前市府當時棒球場改建工程範圍。依據核准發放之監拆計畫，不允許鋼筋、混凝土、木頭、大片網子及寶特瓶等營建廢棄回填。市府表示，目前開挖所發現的廢棄物，包含近10年內市面上才發行的商品，不可能是棒球場1970年間落成時的廢棄物。