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避重機飆速 台3線獅潭段減車道
台3線公路大型重機飆速多，導致自摔等死傷事故不斷，猶如「悲情台3線」。獅潭鄉長劉淑能爭取將新店村沿線約1.2公里路段從4線道縮減成2線道，盼促成車輛降速，立委邱鎮軍國會辦公室昨辦會勘，公路局同意車道「瘦身」，還加碼延長2公里。
邱鎮軍國會辦公室昨邀公路局交控中心、苗縣府及獅潭鄉公所、代表會現勘，鄉公所提出改善方案，希望雙向各減1個車道，並在道路兩側增設人行道或停車格；公路局建議修正計畫改為單向1個車道加1個機慢車道，並延長至新店村北方有聚落的永興村路段，「瘦身案」可再增加約2公里長。
「鄉內有老人家為了過馬路，但在路邊站了十多分鐘不敢穿越！」劉淑能出席會勘時也請命，鄉內高齡化嚴重，希望增設人行道保障老人家通行安全。但會勘人員檢視道路條件，目前能施設人行道的路段，僅距離7-ELEVEN這一側有條件。
台3線獅潭路段車道縮減案，昨天獲會勘單位達成共識，決定由鄉公所提報修正計畫後，透過縣府轉送公路局審核並提供補助經費，由於鄉公所必須籌措配合款，公路局希望鄉公所視財政狀況提出計畫，不足部分由公路局逐年辦理改善。
此外，台3線公路路旁兩側電桿多，大型重機騎士自撞電桿的死傷意外也多，公路局表明將要求管線單位未來逐步將電桿地下化，減少自撞悲劇。
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