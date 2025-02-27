受害者陳情 盼RCA廠址轉型工殤公園

RCA汙染事件是台灣史上受害規模最大的工殤案，桃園廠址多年來汙染整治，桃園市環保局昨下午審議整治進度，會前工傷協會等代表呼口號籲環保局嚴格把關、土地轉型做工殤文化公園等。環保局回應，業者自行檢驗過關後，還會有官方檢驗，土地利用待整治完成後協調。

桃園市環保局昨下午舉行「台灣美國無線電股份有限公司（RCA）原桃園廠汙染整治計畫第四次變更計畫2024/10至12月場內場外執行進度報告審查會」，此為2004年官方公告RCA桃園廠為整治場址以來第4次變更計畫，整治期限至今年7月20日。

工作傷害受害人協會、RCA員工關懷協會在參加會議前高喊「把關RCA廠址整治、徵收RCA廠址」等口號，陳情要求環保局與審查委員謹慎把關整治；該廠址占地7.2公頃，是台灣勞工運動不可抹滅的歷史地景，RCA前員工、員工關懷協會理事長杜津珠與前理事長劉荷雲也希望政府徵收土地，規畫為工殤紀念公園或教育場館。

市議員黃家齊強調，市政府無論是否要規畫公園或有其他的對策，決策過程要公開要透明，必須傾聽工傷協會、RCA員工關懷協會的聲音，並嚴格把關土壤改善到符合標準的程度。立委萬美玲服務處也說，先前收到協會的陳情，要求市府做好溝通工作，正視民意。環保局昨由化學物質管理科長周孫有代表接下協會陳情書，環保局說明，RCA整治依據去年第2季定期監測結果，全場監測井已全數低於地下水汙染管制標準並停止注藥，現執行1年自行驗證程序，RCA去年11月完成第1次自行驗證作業，昨審議確認結果符合第2類地下水汙染管制標準。

環保局強調，今年業者尚待執行第2次自行驗證作業，完成後應於今年7月20日前提送改善完成報告，如果過關還有官方檢驗，屆時由環保局進場執行為期1年的驗證作業，即使都符合標準，還要再送環境部審議。

協會要求蓋公園，環保局指出，RCA廠址土地屬長億集團私有地，市府會主動協調，目前以整治優先。