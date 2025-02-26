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實踐白沙屯媽祖慈悲 營造商捐救護車圓亡妻遺願

中央社／ 苗栗縣26日電

苗栗縣金樹營造董事長羅金樹的妻子日前病逝，有感於白沙屯媽祖慈悲大愛，羅金樹今天與家屬共同捐贈縣府消防局1輛配備先進、市價新台幣471萬元高頂救護車，一圓愛妻遺願。

苗栗縣消防局表示，金樹營造董事長羅金樹與愛妻羅張阿絲攜手57年，白手起家，建立頗具規模的營造公司，同時積極投身公益，民國98年曾捐贈通霄消防分隊幫浦消防車和勤務車，去年再次籌備捐贈救護車事宜。

消防局指出，未料羅張女士因不敵病魔於2月6日辭世，享壽76歲，家屬承其遺願，在今天告別式奠禮辦理捐贈儀式，苗栗縣長鍾東錦妻子陳美琦會同副縣長邱俐俐、消防局長匡夢麟等人致哀，並致贈感謝狀。

羅金樹表示，此次捐贈救護車，除了回饋鄉里與善盡社會責任外，更是對白沙屯拱天宮媽祖大愛精神的實踐，盼完成妻子化小愛為大愛的遺願，幫助更多需要緊急救護鄉親獲得更完善醫療支援。

他指出，為提升工地職業安全，去年也委請消防局救護教官協助培訓公司13名初級救護技術員（EMT-1），讓員工具備基本急救知識及技術，未來也希望能投入社區防災救護工作，造福人群。

消防局指出，獲贈的高頂救護車加配自動心肺復甦機、鋁合金椅式擔架床、影像式喉頭鏡及智慧型訓練假人模型等先進救護器材，在強化消防軟實力的同時為硬體再加分，感謝金樹營造為羅張女士遺愛人間，救護車將配發通霄消防隊投入救護行列，發揮最大效益。

救護車 白沙屯媽祖

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