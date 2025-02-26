苗栗露營區汙水處理下最後通牒 業者擔心青年不再返鄉

苗栗縣政府環保局針對露營區場的汙水處理問題，今天辦理第5場次說明會，逐一向到場業者說明各項作業流程及相關設施建置，因全案早在一年前就已開始宣導、輔導，環境部將3月1日起將對未依規定的露營場稽查開罰，這場說明會如同向業者下了「最後通牒」。

此外，露營區汙水處理問題去年開始宣導後，就有業者嗅到商機，開始向露營區兜售預鑄式化糞池，有的一座就要價二、三十萬元，引起縣議員關切；環保局在說明會中強調化糞池大小要視露營區服務人數和需求，如果帳棚、服務人數都少，就沒有必要花冤枉錢買大型化糞池，重點在於化糞池排出的水要符合放流水標準，或由水肥車抽取運離。

環保局表示，依法規露營場禁止排出的汙水包括廁所糞便、餐飲廚餘油汙、洗浴的汙水共3大類，業者要設置處理設施並非想像中那麼困難，可用化糞池模式，屆時由水肥車抽運處理。

環保局表示，3月起將先針對大型露營場及遭檢舉的業者進行稽查，現勘後如果確實有違規排放廢水事實及樣態，情況嚴重者將予以開罰，同時間也會針對其他業者持續辦理輔導改善。

環保局最近在露營區較多的泰安、南庄連辦4場說明會，今天最後一場在環保局辦理；到場的業者，有的是場主的子女，代表長輩來了解情況，自身卻是上班族，未參與經營，也有來自苑裡地區的大型觀光業員工，代表公司來了解情況，因舊有露營區太小，業者想進一步依法申設大型露營場區。

泰安鄉原住民區一家小型露營場的業者說，當地露營場幾乎全是「無痕露營」，不提供固定式帳棚，由露營客自備可拆卸帶走的營帳；這些年露營場 吸引不少原鄉青年返鄉開設，帶給家鄉希望，但近幾年因疫情解封，往國外旅遊的人更多，露營場一周最多只能在假日經營，費用僅收1000到1200元。

業者表示，他的營區可供遊客架設8帳，設帳棚營地有不同規格，服務總人數約20人，目前來露營的人數與往年相比降至六、七成，每月營收僅四、五萬元，但相關法條條條框框太多，他的營區設有化糞池，定期要找水肥車，另外簡易汙水處理設備也正施設中。