RCA停藥整治...業者自行驗證過1關 桃園市環保局允反映民團訴求

桃園市環保局今天下午審議RCA汙染地下水停止用藥整治後，業者第一次自行驗證整治情況，結果顯示符合第二類地下水汙染管制標準，業者必須在7月20日前完成第2次自行驗證，過關才能進入下一個整治階段。

環保局說明，RCA場址汙染整治計畫（用藥）因一直未達標準，無法進入下一階段整治工作，因此歷經4次變更計畫，結果第4次整治顯示RCA桃園廠去年第2季監測結果皆低於管制標準，於是停止注藥，去年進入下一整治階段，即RCA一年內需自行完成兩次驗證，去年11月已完成第1次自行驗證地下水採樣檢測，今天下午的會議公布結果符合第二類地下水汙染管制標準。

環保局表示，RCA一年兩次自行驗證還有第2次要做，而且要在今年7月20日前提送市府第2次改善完成報告審查，結果一樣要符合整治目標，市府後續仍秉持一貫高標準嚴格審查把關，保障市民健康安全。

日後如果整治改善完成報告通過審查，接下來須經過環保局進場，執行為期1年嚴格的整治成果採樣檢測驗證，市府驗證時除抽測現有監測井，也會將新設的標準監測井，於豐、枯水期各驗證一次，確保場址地下水符合第二類地下水汙染管制標準；環保局辦理的驗證通過後，才可提報環境部依土壤及地下水汙染整治法第26條，辦理該整治場址解除列管，再由桃園市政府辦理控制場址解除列管。

對於工傷協會與RCA員工關懷協會訴求希望於RCA汙染場址內規畫工殤紀念公園或教育場館，環保局表示會主動協調地主（長億集團）與協會，也樂見各界提出各項建議，並樂觀其成。