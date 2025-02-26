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RCA停藥整治...業者自行驗證過1關 桃園市環保局允反映民團訴求

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
RCA員工關懷協會、工傷協會派代表進會場了解RCA整治地下水汙染自行驗證結果。圖／環保局提供
RCA員工關懷協會、工傷協會派代表進會場了解RCA整治地下水汙染自行驗證結果。圖／環保局提供

桃園市環保局今天下午審議RCA汙染地下水停止用藥整治後，業者第一次自行驗證整治情況，結果顯示符合第二類地下水汙染管制標準，業者必須在7月20日前完成第2次自行驗證，過關才能進入下一個整治階段。

環保局說明，RCA場址汙染整治計畫（用藥）因一直未達標準，無法進入下一階段整治工作，因此歷經4次變更計畫，結果第4次整治顯示RCA桃園廠去年第2季監測結果皆低於管制標準，於是停止注藥，去年進入下一整治階段，即RCA一年內需自行完成兩次驗證，去年11月已完成第1次自行驗證地下水採樣檢測，今天下午的會議公布結果符合第二類地下水汙染管制標準。

環保局表示，RCA一年兩次自行驗證還有第2次要做，而且要在今年7月20日前提送市府第2次改善完成報告審查，結果一樣要符合整治目標，市府後續仍秉持一貫高標準嚴格審查把關，保障市民健康安全。

日後如果整治改善完成報告通過審查，接下來須經過環保局進場，執行為期1年嚴格的整治成果採樣檢測驗證，市府驗證時除抽測現有監測井，也會將新設的標準監測井，於豐、枯水期各驗證一次，確保場址地下水符合第二類地下水汙染管制標準；環保局辦理的驗證通過後，才可提報環境部依土壤及地下水汙染整治法第26條，辦理該整治場址解除列管，再由桃園市政府辦理控制場址解除列管。

對於工傷協會與RCA員工關懷協會訴求希望於RCA汙染場址內規畫工殤紀念公園或教育場館，環保局表示會主動協調地主（長億集團）與協會，也樂見各界提出各項建議，並樂觀其成。

針對工傷協會與RCA（台灣美國無線公司）員工關懷協會要求徵收土地規畫工殤文化教育桃園訴求，環保局強調市政府嚴格把關審查RCA整治場址整治作業，監督RCA整治過程，除監督RCA公司執行地下水整治，並定期每季召開專家學者專業審查整治進度會議，同時邀請工作傷害受害人協會、RCA員工關懷協會、龍鳳里辦公處及龍祥里辦公室列席，以充分了解整治進度，所有資訊均已公開，會議紀錄放置於環保局網頁供外界參考。

環保局代局長葉孟芬（左）主持審議RCA地下水汙染整治第一次業者自行驗證結果。圖／環保局提供
環保局代局長葉孟芬（左）主持審議RCA地下水汙染整治第一次業者自行驗證結果。圖／環保局提供
RCA桃園廠地下水、土壤汙染嚴重，土地至今仍未解除列管。記者鄭國樑／攝影
RCA桃園廠地下水、土壤汙染嚴重，土地至今仍未解除列管。記者鄭國樑／攝影
RCA員工關懷協會在環保局外表達訴求，要市府徵收被RCA汙染的土地規畫為公園。記者鄭國樑／攝影
RCA員工關懷協會在環保局外表達訴求，要市府徵收被RCA汙染的土地規畫為公園。記者鄭國樑／攝影

RCA 地下水 環保局

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