桃園中壢新街溪欄杆銹蝕里長曝恐怖狀況 公所稱年中修繕完成

桃園市中壢區新街溪設置步道及整治後，沿線居民都會前往運動休憩，不過地方反映，新街溪兩旁步道地板鬆動不平整及護欄間隙過大，容易發生危險，有迫切改善必要。中壢區公所表示，因平台老舊鬆動，左岸約310公尺、右岸約340公尺，工程經費約1468萬元，預計今年7月中完工。

中壢區新街溪貫穿中壢市區，許多民眾假日會散步，或是附近居民運動休憩的地點，市議員魏筠說，前年就接到當地里長陳情，新街溪兩旁步道地板鬆動不平整及護欄間隙過大，容易發生危險。

魏筠表示，經過會同中壢區公所及水務局辦理多次會勘、議會質詢、提案下，新街溪（福德橋至八德橋）兩旁行人步道鋪面及護欄改善工程，終於決標定案在這個月初開始施作。

當地中央里長楊萬焙說，新街溪旁步道建置數十年，不過高度僅有成人一半身高，過去就曾發生民眾酒後不穩墜落河床情況，相當危險。加上步道年久失修，不僅路面崎嶇，護欄扶手也經不起風吹日曬，出現鋼筋裸落或鏽蝕等狀況，因此真的需要趕緊修繕，確保孩童、長者及所有民眾安全。