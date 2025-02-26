再延長2公里！盼台3線獅潭段重回浪漫 公路局同意瘦身案並買一送一

「悲情台三線」的議題發酵並引起關注，獅潭鄉長劉淑能爭取將新店村沿線約1.2公里路段從4線道縮減成2線道，希望達到車輛降速的效果，立委邱鎮軍國會辦公室今天邀公路局等相關單位共同會勘，公路局同意「瘦身案」，並買一送一建議鄉公所修正計畫再延長2公里。

台3線公路苗栗獅潭路段沿線風景秀麗，且彎道多，每逢假日吸引大型重機成群呼嘯而過，有些騎士喜愛「過彎壓車」，但歷年來挑戰車技的騎士傷亡慘重，獅潭鄉長劉淑能為此提案，希望能將新店村沿線約1.2公里路段從雙向4線道縮減成2線道，除了藉降速增加安全，並可讓出空間在兩側路邊增設人行道或停車格，改善新店村觀光帶停車困難的窘況。

立委邱鎮軍國會辦公室上午邀公路局交控中心、縣府及鄉公所、代表會人員會勘，鄉公所原本規畫的改善方案，希望雙向各縮減一個車道，並在道路兩側增設人行道或停車格，公路局建議修正計畫改為單向一條車道加一條機慢車道，並延長至新店村北方有聚落的永興村路段，瘦身案可再增加約2公里。

各單位達成共識，決定由鄉公所提報修正計畫後，透過縣府轉送公路局審核並提供補助經費，但這項工程計畫，鄉公所必須籌措配合款，公路局人員希望鄉公所視財政狀況提出計畫，不足部分未來公路局會逐年辦理改善。

「鄉內有老人家為了過馬路，但在路邊站了十多分鐘不敢穿越！」劉淑能表示 ，鄉內高齡化嚴重，希望增設人行道保障老人家通行安全，方便坐輪椅的老人家能安全到達行人穿越道。

但會勘人員檢視道路條件，目前能施設人行道的路段，僅距離7-ELEVEN這一側有條件。