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2年134件鄰損 桃園修法強化監管、要求公開監測數據

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市近2年發生134件鄰損案，市府今在市政會議宣布將修法，完善施工計畫審查流程、強化工地管理。圖／桃園市都發局提供
桃園市近2年發生134件鄰損案，市府今在市政會議宣布將修法，完善施工計畫審查流程、強化工地管理。圖／桃園市都發局提供

近年發生新北三重、基泰大直等鄰損事件，引發社會關注，桃園市近2年也發生134件鄰損案。市府今在市政會議宣布將修訂2法規，完善施工計畫審查流程、強化工地管理，同時藉由智慧圖台輔助，列管高風險工地，盼降低工安事件發生機率。

近2年全國各地連續傳出天坑、鄰損事件，桃園市建管處分析全市2023、2024年共134處損鄰工地，發現施工過程中，以開挖階段造成損鄰比例最高，達53.6%。損害原因中又以「打樁震動」占50%，其次為「物料掉落」20.9%及「重車壓損」12.7%。

建管處長莊敬權指出，今年市府規畫修訂「桃園市建築工程辦理施工計畫諮詢會作業要點」及「桃園市建築工程施工勘驗作業要點」，明定施工計畫應增列鄰房安全維護措施、施工風險評估報告及施工災害緊急應變計畫，要求承造人召集鄰近住戶辦理施工說明會，公開施工期間監測數據，此外，地下工程期間也應委託審查公會巡檢至少1次。

都發局長江南志表示，施工損鄰問題與都市化程度密切相關，市府2023年起已逐步實施「施工計畫外審機制」、「深開挖巡檢」，針對軌道兩側及深開挖工地加強稽查；市府也開發「智慧圖台系統」預計6月上線，整合在建工程資訊、施工履歷、工程進度及監測結果，有效將稽查資源集中於高風險工地。

若發生鄰損，江南志表示，相較多數六都由監造人和承造人進行後續公安、損害責任認定，桃市府將會同第三方專業公會、起、承、監造人共同認定，要求建方依實際情形提供賠償或停工。

副市長王明鉅指出，施工過程中，鄰房裂損是否由施工造成往往難以認定，為降低爭議，建議可要求業者在施工前尋求專業技師進行現況鑑定，加速責任釐清。副市長蘇俊賓也建議，可進一步建立建管處與勞檢處的資訊共享機制，強化跨部門合作，確保工安與勞工權益。

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