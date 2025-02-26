短短17天！2025台灣燈會吸睛又吸金 桃園觀光局：創270億產值

2025台灣燈會閉幕，桃園市觀光旅遊局統計賞燈民眾超過2030萬人次，創造270億元，也締造許多歷史之最。市長張善政感謝市府人員努力付出，也期許所有人未來持續攜手合作。

觀旅局指出，歷年台灣燈會都會為地方帶來大量觀光人潮，活動需要足夠寬敞的空間與便捷運輸系統，市府原本規畫在中壢體育園區辦理，但園區工程無法配合，幾經協調，才規畫A18、A19周邊場地。

今年燈會活動自去年3月從台南街燈之後就在籌備，為使活動順利，中央地方政府大小會議與會勘超過600場，活動期間義交、義消、環保及醫護等各類志工出勤超過2萬8千人次，民間企業與宗教團體也熱情響應活動，使活動短短17天能吸引超過2030人次。

觀旅局表示，今年燈會不但為地方創造270億元產值，也助機場捷運突破單日最高運量，活動也首次與國際知名動漫、手遊合作打造大型燈偶，創史上小朋友最多燈會，交通方面與google合作疏導車流，市集則第一次設有蔬食區，旅宿業在活動期間住房率也成長約2成，燈會周邊業者住房率更高達9成。