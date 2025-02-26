桃園RCA高汙染解列？ 工傷協會與員工盼徵收蓋工殤文教公園

桃園市環保局今天下午審查RCA汙染案業者整治報告，工作傷害受害人協會、RCA員工關懷協會在參加會議前高喊「把關RCA廠址整治、徵收RCA廠址」，強調無論整治檢驗結果是否過關，或後面還有哪些程序，政府應該徵收7.2公頃受汙染的土地，規畫「桃園RCA工殤文化教育公園」。

協會也表示，RCA桃園廠有一些包括碼頭等工廠設施值得保存，已經依照文化資產法規申請保存，要讓歷史文化資產能受到保護及保存。會議下午2點舉行，協會和環保局都表示會議結束後會發布進一步消息。

環保局表示，RCA土地解除列管還有一段時間，今天下午的專家會議是審查業者自行檢驗的結果，今年7月前必須有兩次自行檢驗，如果過關，必須由環保局再規畫一年的官方檢驗，即使都符合標準，還要再送環境部審議，因此土地解除列管不會在7月那麼快。至於協會要求蓋公園，環保局表示因為土地屬於長億集團私有地，會主動協調，不過目前以完成整治優先。

今天下午的會議在環保局召開，屬於「台灣美國無線電股份有限公司（RCA）原桃園廠污染整治計畫第四次變更計畫2024/10~12月場內場外執行進度報告審查會」，工傷協會、RCA員工關懷協會指出，會議將針對這期計畫最後階段的自主驗證成果審查。

這已經是2004年官方公告為RCA桃園廠為整治場址以來，第4次變更計畫，改善期限為2025年7月20日，如果監測結果符合標準，即將解除列管。若有監測超標情形，恐怕汙染行為人即RCA公司就要提出第5次變更計畫，不知道又要花費多少的時間，協會過去就要求徵收土地規畫公園。

兩個協會質疑桃園市政府是否會嚴格把關審查？若審查通過解除列管，未來這片7.2公頃的場址，又將會何去何從？除了期許審查委員與桃園市環保局謹慎把關整治，也呼籲桃園市政府重視這片台灣勞工運動不可抹滅的歷史地景，政府應主動介入與地主協商，徵收RCA7.2公頃受汙染廠址，規畫為工殤紀念公園或教育場館，協會過去早已提出這個訴求，但當時的環保署，與前任桃園市長鄭文燦都並沒有回應。

工傷協會指出，張善政上任後，環保局長前局長陳世偉還未卸任時，曾在審查會議中說明市府有意規畫環境教育用途，陳世偉日前改任參事，這個政策方向是否會持續落實？是否會納入工殤紀念或勞工教育的面向？將要求環保局說明，未來也將桃園市長張善政請市府支持規畫工殤、教育公園。

環保局說明，RCA整治計畫自2009年核定，歷經4次變更，整治期限至今年年7月20日，依據去年第2季最定期監測結果，全場監測井已全數低於地下水汙染管制標準，並停止注藥，現由執行1年自行驗證程序，RCA去年11月完成第1次自行驗證作業，驗證結果符合第2類地下水汙染管制標準。

業者第2次自行驗證作業尚待執行，完成2次自行驗證目標後，應於今年7月20日前提送改善完成報告，屆時環保局將進場執行為期1年的驗證作業。

龍鳳里前里長、社區規畫師黃進仕說，他是RCA周邊土生土長的在地人，小時候對RCA的印象確實是提供大人、家庭不錯的薪水，不過對於汙染危害環境，居民一直都沒這樣的資訊，到家裡從小都是用地下水，只能說還好是在水源受汙染廠址的上方影響小，不過龍祥里、龍安里還有許多地方都是汙染影響範圍，居民長期都不知道汙染的影響範圍有多大多嚴重，他後續是因擔任里長才得到一些資訊，了解三氯乙烯、四氯乙烯會下沉不會像油一樣浮起來被帶走，到水底以後很難處理，才知道RCA汙染有多嚴重，整治工作多漫長，期望政府能為整治嚴格把關。

RCA前員工、員工關懷協會理事長杜津珠、前理事長劉荷雲指出，RCA爆發汙染案30多年了，員工因為汙染生病可看醫生，但土地被汙染不會出聲音，所以協會才會這麼關心土壤整治計畫。