桃園青埔工地混凝土灌漿爆模波及車輛 市府罰9萬

桃園青埔一處工地昨天發生灌漿爆模事故，溢出的混凝土造成鄰近停車場約24輛汽車受損。桃園市建管處今天說，已開罰新台幣9萬元，並要求工地緊急處置、與相關車主協商賠償事宜。

桃園市中壢區青埔一處建築工地昨天進行混凝土灌漿作業時發生爆模事故，大量混凝土溢出波及鄰近停車場，造成約24輛汽車受損、遭水泥覆蓋。

桃園市政府建築管理處今天表示，經會同勞動檢查處稽查，發現事故工地在頂樓裝飾柱灌漿施工過程中，疑因模板支撐系統強度不足，無法承受新灌注混凝土的壓力，導致模板爆模、混凝土向外傾瀉。

建管處也說，已要求工地進行現場清理及緊急處置，也必須與受波及受損的車主協商賠償事宜；現場模板已經緊急修復完成，已要求工地務必在灌漿前加強檢查，並依法裁處監造、承造人9萬元罰鍰。