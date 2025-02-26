桃園水上媽祖遶境列市定民俗 3/2媽祖浩蕩遶水庫祈福

桃園市大溪百吉復興宮開漳聖王慶典暨石門水庫媽祖水上遶境活動，今年市府文化局公告市定民俗，桃園市渡船遊艇商業公會總幹事陳咪春今天說，水上媽祖遶境登錄市定無形文化資產，該公會3月2日在石門水庫擴大舉辦，並邀請水庫淹沒區遷村至觀音的居民回鄉參與，傳承文化。

桃園市石門水庫一年一度水上媽祖遊湖遶境祈福來了，有別往年，市政府文化局今年公告「大溪百吉復興宮開漳聖王慶典暨石門水庫媽祖水上遶境」活動，登錄為市定民俗，認定「復興宮管理委員會」及「桃園市渡船遊艇商業同業公會」為保存者，渡船遊艇公會3月2日（農曆2月3日）復興宮開漳聖王慶典暨石門水庫水上媽祖遶境擴大舉辦，當天市長張善政將到場頒發證書。

市府文化局表示，百吉復興宮每年農曆2月1日至2月6日辦理開漳聖王慶典，其中農曆2月3日舉行石門水庫媽祖水上遶境，這項民俗是自石門水庫興建後，將原本陸域媽祖遶境儀式延伸至水域，見證地方居民因應大型公共建設對生活環境造成重大改變之後，形成目前所見的石門水庫水上迎媽祖儀式，反映地方歷史發展脈絡及信仰特色，是全台少見的水上遶境儀式，也是桃園市第3個公告市定民俗。