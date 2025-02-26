扯！中壢青埔新建案混凝土模板爆模 波及24車遭罰

桃園市中壢青埔地區公園路一段與致維街附近停車場旁建築工地，昨混凝土灌漿作業時，發生爆模事故，導致下方24輛汽車遭殃受損，桃園市建築管理處今前往稽查表示，依「建築法」裁處監造、承造人9萬元罰鍰。

昨中午12時許，混凝土灌漿作業時，發生爆模事故，大量混凝土溢出波及鄰近停車場，造成24輛汽車受損，所有車輛上蒙住一層厚厚的混凝土。

建管處表示，今會同勞動檢查處聯合稽查，勘查結果顯示，事故工地在頂樓裝飾柱灌漿施工過程中，疑因模板支撐系統強度不足，無法承受新灌注混凝土的壓力，導致模板爆模，混凝土向外傾瀉，波及工地外停車場的多輛車輛。市府已要求工地除了將現場清理及緊急處置外，也必須積極與受損車主協商賠償事宜。現場模板已經緊急修復完成，已要求工地務必在灌漿前加強檢查。

建管處長莊敬權指出，此類施工意外對公共安全影響甚鉅，呼籲各建築工地應確實落實工程施工安全自主檢查，尤其在混凝土灌漿等高風險作業前，必須仔細檢視支撐系統強度是否足夠。建管處也提醒市民，若發現工地有任何安全疑慮，可透過1999市民專線通報，市府將立即派員處理，共同維護市民生命財產安全。