台灣燈會攤販賣過期牛奶？桃園衛生局：查獲當下已銷毀

2025台灣燈會已閉幕，但有民眾在網路爆料燈會攤商使用過期牛奶調製飲料，引發熱議，民進黨桃園市議員黃瓊慧也關心食安問題，質疑桃園市政府把關能力；桃園市衛生局表示，確實有發現攤商使用的牛奶過期，但廠牌款式與網路流傳照片不同。

有網友在網路社群平台Threas爆料，今年台灣燈會某飲料攤在活動期間全部使用過期牛奶，他曾詢問老闆「這樣可以嗎」，結果老闆回他「不然要全部丟掉嗎」等語，而飲料攤隔壁的豬血糕也是同一個老闆，使用的材料是過年沒賣完的，部分豬血糕還發霉，但老闆沖水後就放進蒸爐。

黃瓊慧表示，爆料網友受到壓力已經刪文，但就她了解，攤商不僅使用過期牛奶，還有人在這家店的飲料喝到蒼蠅過，已請衛生局協助調查，若屬實就要開罰。此外，桃園近來舉辦不少大型活動，春節前夕年貨大街有商品價格標示不清，燈會又有過期牛奶，足見市府沒有完善審核機制，有待加強。

衛生局表示，燈會每天都有稽查人員巡檢攤商食安問題，也確實曾在攤商出攤前查獲過期牛奶，但稽查人員查獲的品項與網友爆料品項不同，攤位也不同，當下已銷毀，此後每天巡查也未發現過期食材。至於發霉豬血糕，燈會期間未曾接獲相關陳情或投訴。

經發局表示，關於攤商使用有食安疑慮的食材，若衛生局查證屬實，未來將禁止該廠商承租攤位資格。