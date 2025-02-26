露營場得砸數十萬處理汙水 業者大嘆：客人少怎回本？

環境部新制規定露營場將設置汙水處理設施，若直接排放廁所等生活汙水將開罰，3月起正式取締。中部縣市擁有好山好水，也是露營場興盛地區，但面對環保新規，多名業者都無奈說，現在景氣差、客人少，汙水處理設施動輒數十萬甚至百萬元，怎麼回本？

南投縣露營場多達415家，一名林姓露營區業者說，汙水處理槽設置費用昂貴，光是汙水槽單價從2萬多元到30多萬元不等，依營區可容納人數，甚至更高，因要埋很多個，還要找水電拉管線，前期砸錢，後續還要抽肥、清管線等費用，景氣又差，就怕無法回本。

該名業者也埋怨，中央訂定的露營場管理要點法規嚴苛，現在國內多數露營區還在接受政府輔導合法，能不能順利合法還是未知數，現在政府就先要求執行做汙水處理，沒做的3月就要開罰，讓人很怕，若後續說場地不合法，汙水池的錢等於就白花了。

桃園市露營場總數共有151家，多數集中在復興區。一名露營場業者為原住民族人，去年就曾參加桃園市觀旅局舉辦的政策輔導說明會，他說，除了要接受兩階段申請合法輔導，最讓人摸不著頭緒就是要做汙水處理設備，至少要花20萬元，但是露營場平時生意勉強，只有假日比較好，但有時天氣差客人也不來，還要花錢做設備去哪生錢？

南投縣露營觀光產業發展協會理事長黃文奇則表示，南投縣先前也已針對露營場汙水處理設備辦理相關說明會，而縣內多數業者不是不願意做好汙水設施，而是前期投入成本太高，加上場地合法化問題，導致不少業者卻步。現在的狀況像是「房屋建照還沒拿到，就先要求得把廁所先蓋好，不然要開罰」，政策過於急迫。

新竹縣五峰鄉也是露營場勝地，新竹縣五峰鄉露營協會說，讓露營場邁向合法化，中央立意良善意，然而汙水排放要比照都會區的檢驗標準，投資設備從20萬到100多萬元不等，讓業者窒礙難行，且小營地若每周末滿帳，一個月才賺2、3萬，現今大環境來客率不足，難以負擔高昂的排汙處理設備建造和維護費用。

新竹縣五峰鄉露營協會認為，露營區多有簡易的化糞池，平日無客人，假日才有機會遊客遊玩，政策卻限制業者必須依照每日人流排放標準，就算要改善設備依照現行法條計算也要增加更大型裝備根本不合理。且山區居民也使用簡易的化糞池處理後自然排放，並未聽聞汙染山林溪流情事。