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露營場無汙水設施3月起開罰 原露協：恐8成都沒設

聯合報／ 記者胡蓬生張裕珍／連線即時報導
環境部規定露營場要設置汙水處理設施，歷經1年宣導，3月起將開罰，違者可罰3到300萬元。圖為苗栗泰安露營區路牌。聯合報系資料照
環境部規定露營場要設置汙水處理設施，歷經1年宣導，3月起將開罰，違者可罰3到300萬元。圖為苗栗泰安露營區路牌。聯合報系資料照

據統計，全台約有1927處露營場。為了保護生態與環境衛生，環境部規定露營場要設置汙水處理設施，歷經1年宣導，3月起將開罰，違者可罰3到300萬元，苗栗縣環保局今辦說明會「下最後通牒」。但原露協創會理事長游國慶說，粗估有8成業者恐未設汙水設施，呼籲縣市政府統一規範，讓業者「先求有再求好」。

依據環境部規定，對於露營場產生的沖洗式廁所排水及生活雜排水，業者若未採取納入汙水下水道系統、集中處理場或委託廢水代處理業處理，以及未收集或未設置建築物汙水處理設施等，增列為足使水汙染行為，違反規定將依水汙染防治法處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

隨著3月開罰上路即將到來，苗栗縣政府環保局針對露營區場的汙水處理問題，今天辦理第5場次的說明會，逐一向到場業者說明各項作業流程及相關設施建置，因全案早在一年前就已開始宣導、輔導，表示新制將於3月1日起對未依規定的露營場稽查開罰。

苗栗縣環保局指出，依照法規，露營場禁止排出的汙水包括廁所糞便、餐飲廚餘油汙、洗浴的汙水共三大類，業者要設置處理設施並非想像中那麼困難，可以用化糞池的模式，屆時由水肥車抽運處理。3月起將先鎖定大型露營場或遭檢舉的業者稽查。

泰安鄉一名小型露營場業者說，當地露營場幾乎全是「無痕露營」，吸引不少原鄉青年返鄉，帶給家鄉希望，但近年疫情解封，更多人往國外旅遊，露營客降至六、七成，每月營收僅四、五萬元。政府規範框架太多，現在還在設簡易汙水處理設備中。

中華民國原住民族露營休閒暨文化觀光發展協會創會理事長游國慶說，各縣市對汙水處理設施管制的執法強度不一，有些縣市政府認定嚴苛，不論中間如何建置設備，會直接到最後放流槽檢驗水質是否通過，有些縣市則相對友善，只要洗手槽下方有過濾器並定時更換即可，這也讓業者都感到無所適從，據了解可能8成業者都還沒做。

「露營場幾乎只賺假日加上競爭激烈，還要投入成本去做淨化設備，相當困難。」游國慶也替原住民族人叫屈，現在露營場根本不如大家想像遊客量多，小型露營場頂多周五晚上夜衝或假日有客人，收入不多，但卻被嚴苛要求要花錢投資汙水處理設備，加上法規執法強度不明，更讓族人難以適應。

游國慶建議汙水處理設備「先求有再求好」，希望主政的各縣市觀旅局人員要會同環保局舉辦說明會，說明汙水處理設施先採分區配置再集中排管等，以循序漸進方式要求，讓業者生計與環境保護獲得平衡。

環境部規定露營場要設置汙水處理設施，歷經1年宣導，3月起將開罰，違者可罰3到300萬元，苗栗縣環保局今天舉辦說明會，邀請業者參與。記者胡蓬生／攝影
環境部規定露營場要設置汙水處理設施，歷經1年宣導，3月起將開罰，違者可罰3到300萬元，苗栗縣環保局今天舉辦說明會，邀請業者參與。記者胡蓬生／攝影
環境部規定露營場要設置汙水處理設施，歷經1年宣導，3月起將開罰，違者可罰3到300萬元，苗栗縣環保局今天舉辦說明會，邀請業者參與。記者胡蓬生／攝影
環境部規定露營場要設置汙水處理設施，歷經1年宣導，3月起將開罰，違者可罰3到300萬元，苗栗縣環保局今天舉辦說明會，邀請業者參與。記者胡蓬生／攝影

國慶 環保局 露營區

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