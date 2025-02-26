竹東資源莊社區升級 民代攜手爭取800萬改善工程

新竹縣竹東鎮資源莊社區2023年11月發生自來水廠施工泥漿倒灌事件，當時造成居民極大困擾，去年立委林思銘邀集相關單位會勘，經過預算爭取與規畫，擋土牆水溝挖深挖寬與矮牆改善工程將於3月正式動工，改善長度約60公尺長，總經費150萬元，預計2個月內完工，可望進一步提升社區排水與居住環境品質。

竹東鎮資源莊社區舉行擋土牆水溝挖深挖寬與矮牆改善工程施工說明會，該工程總長達60公尺，竹東鎮民代表梁鐘銘表示，此次工程的推動是地方民代與中央民代攜手努力的成果。林思銘立委團隊第一時間收到陳情後馬上協助處理，並多次召開協調會與會勘，成功爭取總計800萬元的改善經費，其中650萬元已用於自來水管線更新與路面刨鋪，並於2024年9月順利完工，大幅提升社區用水穩定性與道路安全性。

林思銘表示，感謝自來水公司第三區管理處竹東營運所的全力支持，讓工程得以順利推動。他強調，這不僅是基礎建設的更新，更是對居民生活品質的提升。感謝自來水公司的支持及社區居民的耐心等待，他會持續關注後續施工，確保品質與安全。