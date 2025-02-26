影／2年前沒發現 綠營質疑新竹棒球場挖到原土層廢棄物

新竹市政府近日開挖移除棒球場過載覆土，在外野發現大量營建廢棄物及廢寶特瓶。新竹市議會民進黨團今召開記者會質疑，新竹市長高虹安先前就曾開挖外野，當時沒有發現不良物，質疑市府挖到民國60年代棒球場剛落成的原土層。市府表示，目前開挖區域屬前市府改建工程範圍。

民進黨籍新竹市議員劉崇顯指出，市長高虹安上任之初，就針對棒球場內外野交界處以及外野科學性開挖，深度達到30至70公分，這個厚度就是棒球場土壤級配的厚度，但當時沒有發現任何不良物，甚至在周刊爆料挖到營業廢棄物的外野，也曾挖到34公分深，但為何過了2年卻發現了廢棄物？

劉崇顯指出，在棒球場土壤級配深度下方，有一半是人工地盤，也就是地下室無樑板的頂板部分，另一部分則是原土層，就是當初民國60年代棒球場落成時已經存在的原土層，高虹安市府應公布目前發現這些廢棄物的開挖深度是多少、是不是已經開挖到原土層的範圍？

民進黨籍新竹市議員劉康彥表示，關於新竹市立棒球場，新竹地檢署在第一時間已分案調查，希望調查可以盡快水落石出、釐清責任，讓違法、說謊的人受到制裁；也要讓沒有違法的人獲得清白跟公道。

劉康彥也強調，既然地檢署已進行調查，民進黨團也呼籲、要求，若之後新竹棒球場還有任何工程，都應該邀集相關單位，如監造、統包商、政風、檢調一起到場，並且全程錄音、錄影，才能以昭公信。

劉康彥也表示，針對棒球場重啟，高虹安已經做過多次承諾，但也都多次跳票，不管是球迷、周邊店家或住戶，最關心的就是到底什麼時候棒球場可以重新啟用、到底地下停車場什麼時候才能停車？希望代理市長邱臣遠應該要針對的以上問題，給球迷、給住戶、給店家一個清楚而明確的承諾。

市府強調，目前開挖所發現大量廢棄物之區域，屬前市府當時棒球場改建工程範圍，依據核准發放之監拆計畫，並不允許鋼筋、混凝土、木頭、大片網子及寶特瓶等營建廢棄回填，最大粒徑也明顯超過契約文件之施工規範。

市府補充，目前開挖所發現之廢棄物，裡面包含了近10年內市面上才發行之商品，不可能是民國60年代棒球場落成時的廢棄物。