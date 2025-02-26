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3月1日起露營場未設汙水設施 加強取締

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園環保局和觀旅局近一年到露營場會勘，提供業者改善建議。圖／環保局提供
桃園環保局和觀旅局近一年到露營場會勘，提供業者改善建議。圖／環保局提供

桃園市環保局表示，今年3月1日起將針對沒有汙水處理設施的露營場地，依照水汙染防治法取締，藉此強化露營場對汙水管理的責任，避免未經處理的廢水直接排入河川、湖泊或地下水，影響生態環境與公共衛生。

環保局表示，環境部去年1月6日公告修正「禁止足使水汙染行為」規定，露營場產生的廁所汙水及生活雜排水，未納入汙水下水道系統、集中處理場或委託廢水代處理業處理，而未收集或未設置建築物汙水處理設施處理者，3月1日起將認定屬「足使水污染行為」。

為協助露營場業者了解並遵循最新規範，環保局自去年起與觀旅局合作，透過說明會方式宣導管制對象、管制方式及如何計算足夠容量的汙水處理設施容量等，並調查業者廢污水處理方式。兩次說明會以後，已經有70多家業者回報改善計畫，目前轄內露營場已多數設有化糞池來處理廁所排出的糞尿汙水，但是廁所以外的生活雜排水，像是浴室、洗手台，仍應收集並妥善處理，環保局將持續針對未符合規範的露營場進行監督與輔導，確保露營場運作符合環保規範。

環保局強調，妥善管理汙水不僅能減少汙染，也能提升露營場整體品質，提供遊客更舒適的露營體驗，環保局將持續監督並推動環保露營，透過政府與業者的共同努力，確保桃園自然環境的永續發展，實現露營活動與生態保護並行的目標。

隨著露營活動日益受到民眾喜愛，露營場數量逐年增加，但部分業者因缺乏完善的污水處理設施，可能導致生活污水未經處理即排放，進而影響水源及生態環境。有鑑於此，環保局針對露營場加強輔導與監督，協助業者了解並遵循相關規範，確保其汙水處理系統符合最新規範，防止汙染水源。

Q法規上路後，若直接排入河川，違反哪一條？開罰多少？

A：依水污染防治法第30條第1項第5款授權修正公告「禁止足使水污染行為」，規範水污染管制區內從事露營場之經營，就其產生之沖洗式廁所排水及生活雜排水，未採取納入污水下水道系統、集中處理場或委託廢水代處理業處理，而未收集或未設置建築物污水處理設施處理者，屬足使水污染行為之態樣。

環保局指出，水汙染防治法第52條規定，違反第30條第1項各款情形之一規定者處3萬元以上300萬元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期仍未完成改善者，按次處罰；情節重大者，得令停止作為或停工、停業，必要時並得廢止其水汙染防治許可證（文件）或勒令歇業。

桃園環保局3月起要加強稽查露營場是否有汙水處理設施，及設施能否達到標準。圖／環保局提供
桃園環保局3月起要加強稽查露營場是否有汙水處理設施，及設施能否達到標準。圖／環保局提供
桃園環保局發現露營業者的汙水處理設施著重於廁所，忽略生活排水也需要集中處理。圖／環保局提供
桃園環保局發現露營業者的汙水處理設施著重於廁所，忽略生活排水也需要集中處理。圖／環保局提供

污水 環保局 露營

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