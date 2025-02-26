新竹青創基地今年20組團隊進駐 8月前往新加坡媒合交流

新竹縣政府攜手明新科技大學於2022年成立「新竹青創基地」，今年有20組團隊進駐，去年有5組進駐團隊獲得SBIR（小型企業創新研發計畫）的支持，得到400餘萬元的資金，新竹縣長楊文科表示，展示基地輔導青年創業的豐碩成果獲高度肯定。

今天舉辦「新春迎新茶會」，楊文科說，新竹縣政府從2011年8月開始推動青創資源，吸引很多年輕人參與。展望未來並配合新竹地區高科技產業的資源，他也特別重視AI發展、智慧醫療、健康促進、數位行銷、地方創生及管理顧問等特色，期望所有進駐的團隊都能在輔導、交流之下，獲得法務、財政等相關資源，未來成長後也能獨立創業，進而上櫃上市，他也歡迎有志於創業的青年，到新竹青創基地尋求築夢的機會。

新竹青創基地114年度共進駐20組優秀團隊，類型涵蓋數位科技、智慧醫療、農業創新、綠能低碳、品牌行銷等領域，而此次茶會展出匯百川科技、日日風味所、鴻檸國際、宏力國際、風城行銷、佑鵬健康科技等6家去年進駐團隊的創新成果。

今年基地共有20組進駐團隊，透過基地營運，縣府持續提供技術輔導、產業資源對接、行銷策略支持，更舉辦創業講座、產業媒合會等活動，今年更規畫帶著團隊走向國際，預計8月前往新加坡與當地企業進行媒合交流，協助進駐團隊加速成長。